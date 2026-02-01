Intervenții pentru combaterea poleiului la Ploiești: 15 utilaje scoase pe străzi

Autoritățile locale din Ploiești au intervenit duminică pentru combaterea poleiului, pe fondul temperaturilor foarte scăzute.
UPDATE: Duminică seară, începând cu ora 21.55, a fost emisă o nouă comandă de intervenție pentru prevenirea formarii poleiului pe poduri, pante, precum și alte zone unde se impune acest lucru.
Știre inițială
Utilajele au acționat încă de la primele ore ale dimineții, prioritate având podurile, pantele și arterele principale, inclusiv cele din zona spitalelor.
„Începând cu ora 4:00, la nivelul municipiului Ploiești, a fost emisă comanda de intervenție pentru prevenirea formarii poleiului pe poduri și pante.
Ulterior, din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare, dar și a temperaturilor scăzute, a fost necesară intervenția pe arterele principale, inclusiv în zona spitalelor”, a precizat Zoia Staicu (PNL), viceprimarul municipiului Ploiești.
Vremea extrem de rece se va menține în perioada următoare. Temperaturi minime vor fi de -16 și -9 grade Celsius. (Detalii AICI)