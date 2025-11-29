Trasee TCE deviate, de 1 Decembrie, la Ploiești

Mai multe trasee TCE vor fi deviate, temporar, luni, de 1 Decembrie, la Ploiești. Măsura a fost dispusă pe durata manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Pe durata ceremoniilor militare, traficul rutier va fi oprit temporar în sensul giratoriu de la Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul”.

Primăria Ploiești va organiza, 1 Decembrie, în intervalul orar 10.00 – 13.00, manifestări dedicate Zilei Naționale a României. (Detalii AICI)

„În data de 1 decembrie 2025, în intervalul orar 10:00 – 13:00, au loc manifestările prilejuite de sărbătorirea “Zilei Naționale a României”. Urmare a acestui fapt, se închide circulația rutieră în sensul giratoriu de la Catedrala “Sf. Ioan Botezătorul”, iar traseele publice locale din Ploiești se modifică, astfel:

Traseele 1 și 30: la sensul spre sud vor circula normal până în Piața Mihai Viteazul, apoi pe str. Gh. Doja (cu stație la Piața Mihai Viteazul), str. Văleni, str. Emile Zola (cu stație la Hale-Catedrală), str. Erou Călin Cătălin, str. Ștefan Greceanu, str. Nicolae Bălcescu, str. Gh. Lazăr, Piața Victoriei, B-dul Independenței și, în continuare, traseu normal, cu stațiile aferente. Nu se efectuează stațiile Piața Mihai Viteazul din B-dul Republicii și Galeriile Comerciale.

La sensul spre nord, traseu normal până la intersecția cu str. Gh. Lazăr, apoi str. Gh. Lazăr, Nicolae Bălcescu, str. Ștefan Greceanu, str. Erou Călin Cătălin, str. Emile Zola și apoi ruta normală. Se vor efectua toate stațiile întâlnite în parcurs.

Traseele 7 și 22 barat: la sensul spre Dorobanțul/Bariera Unirii, din str. Tache Ionescu se vor parcurge străzile: Piața Victoriei, Gh. Lazăr, Dr. Bagdasar și, în continuare, traseu normal. Nu se mai efectuează stația Hale – Catedrală.

La sensul spre str. Rudului/ Auchan, din str. Armoniei stânga pe str. Nicolae Bălcescu, str. Gh. Lazăr, str. Gabi Dobre (cu stație la Jurnalist Gabi Dobre), str. C.T. Grigorescu, str. Kutuzov, str. Mărășești, str. Rudului, str. I.L. Caragiale, str. Gh. Gr. Cantacuzino și, de la intersecția cu strada Trei Ierarhi, parcursul cunoscut.

Se vor efectua toate stațiile întâlnite în parcurs. Nu se mai efectuează stația Hale – Coreco.

Traseul 32 scurt: la sensul spre sud, din strada Emile Zola va parcurge străzile: Erou Călin Cătălin, Ștefan Greceanu, Nicolae Bălcescu, Gh. Lazăr, Piața Victoriei, B-dul Independenței și, în continuare, traseu normal, cu stațiile aferente.

La sensul spre Hale, de la Prahova Value Centre va circula pe str. Democrației, str. Ștefan cel Mare, str. Nicolae Bălcescu, str. Ștefan Greceanu, str. Romană, str. Gh. Doja, str. Văleni, str. Carpați, str. Emile Zola. Se vor efectua toate stațiile întâlnite în parcurs.

Traseul 39 barat: la sensul spre Hale – Catedrală, din str. Tache Ionescu va parcurge străzile: C. D. Gherea, Ștefan Greceanu, Romană, Gh. Doja, Văleni, Carpați, Emile Zola.

La sensul spre Cartier Vest, din str. Emile Zola parcurge străzile Erou Călin Cătălin, Ștefan Greceanu, C. D. Gherea, Tache Ionescu, I. L. Caragiale, Gh. Gr. Cantacuzino, apoi ruta cunoscută.

Traseele 35 și 35 barat: se scurtează la Faredo. Traseul 35, din strada I. L. Caragiale va parcurge străzile: Rudului, Mărășești, Lobacevschi, Tudor Vladimirescu și, în continuare, ruta cunoscută.

Traseul 8: pe sensul spre Cimitirul Bolovani, din str. Emile Zola parcurge străzile Erou Călin Cătălin, Ștefan Greceanu, C. D. Gherea, Tache Ionescu și, în continuare, ruta normală.

Pe sensul spre Hale – Catedrală, din str. Tache Ionescu va parcurge C.D. Gherea, Ștefan Greceanu, Romană, Gh. Doja, Văleni, Carpați, Emile Zola.

Traseul 402: la sensul spre AFI Palace, după stația Zimbrului va parcurge, în continuare, străzile: Gh. Gr. Cantacuzino (cu stații la Popa Fărcaș și Logofăt Tăutu), I.L. Caragiale, Tache Ionescu, C. D. Gherea, Ștefan Greceanu, Romană, Gh. Doja și apoi ruta normală.

-Nu se efectuează stațiile Nicolae Titulescu, Traian și Șc.4.

-Pe sensul spre Lămâița, din str. Gh. Doja va parcurge străzile: Romană, Ștefan Greceanu, C. D. Gherea, Tache Ionescu, I.L. Caragiale, Gh. Gr. Cantacuzino și apoi ruta normală.

Troleibuzele din traseele 44S și 202S vor fi înlocuite cu autobuze în intervalul orar 10:00 – 13:00.

La sensul spre Centru, traseul 202S circulă normal până pe str. Cuza Vodă (cu stație în zona BRD, în loc de Hale Coreco), iar traseul 44S circulă normal până la intersecția cu str. Podul Înalt, apoi Gh. Gr. Cantacuzino (cu stații la Popa Fărcaș și Logofăt Tăutu), I.L. Caragiale, Vlad Țepeș, Cuza Vodă (cu stație în zona BRD). La traseul 44S nu se mai efectuează stațiile Traian, Școala 4 și Hale Coreco.

Pe celălalt sens, din strada Cuza Vodă, vor circula pe strada Vasile Lupu și, în continuare, ruta cunoscută.

„Precizăm că biletele validate în troleibuze vor fi valabile și în autobuzele care circulă între Centru și Gara Sud, în perioada de scurtare a rutei liniilor de troleu 44 și 202.

La fel, biletele folosite în autobuz, pe ruta Gara de Sud – Centru își mențin valabilitatea și în troleibuzele care circulă spre Malu Roșu, respectiv Podul Înalt.

În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar, cât și rutele ocolitoare specificate, pot fi modificate”, a anunțat Primăria Ploiești.