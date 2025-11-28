De ce se stinge iluminatul public la Ploiești când este întuneric afară

Numeroși ploieșteni continuă să reclame că iluminatul public din municipiu se aprinde prea târziu și se stinge prea devreme când încă este întuneric afară. Oamenii reclamă că sunt nevoiți să circule pe străzile din municipiu în beznă. „Funcționarea iluminatului public din Ploiești are la bază regulamentul și ordinul aprobat la nivel național cu privire la aprinderea și stingerea iluminatului public”, susțin reprezentanții Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploiești.

„Sunt nevoit să plec de acasă la ora 07.10. Iluminatul se oprește cu câteva minute înainte de această oră, când este întuneric total.

În urmă cu ceva timp am avut un dialog cu șeful departamentului în speța al primăriei. Justificări nesustenabile, bla,bla.

Eu îi consider coautori la un potențial accident. Oare nu se poate o adaptabilitate la specificul zilei?

Sunt ploieștean de câteva generații, dar decepția provocată de actualii edili e uriașă”, ne-a semnalat Cristian Simion, din Ploiești, care consideră că nemodificarea programului de iluminat public „este o sfidare la adresa ploieștenilor”.

Explicația RASP Ploiești

Contactați de Observatorulph.ro, reprezentanții Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploiești susțin că funcționarea iluminatului public are loc în baza unui normativ stabilit la nivel național.

„Funcționarea iluminatului public din Ploiești are la bază regulamentul și ordinul aprobat la nivel național cu privire la aprinderea și stingerea iluminatului public.

Aspectele semnalate de cetățeni au loc în principal în momentul în care plafonul de nori este foarte jos, în condiții de ceață și umiditate crescută”, ne-a declarat Vasile Ionescu, director tehnic RASP Ploiești.

Programul de aprindere/stingere a iluminatului public din Ploiești

Programul pentru iluminatul public este postat pe site-ul Primăriei. (Detalii AICI)

Săptămâna 21 – 30 noiembrie – aprindere 16.39 – stingere 07.07

Săptămâna 1 -10 decembrie – aprindere 16.35 – stingere 07.19

Săptămâna 11 – 20 decembrie – aprindere 16.35 – 07.28

21 – 31 decembrie – aprindere 16.40 – stingere 07.34