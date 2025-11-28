Tarife majorate pentru curățenia străzilor din Ploiești. Când intră în vigoare

Tarifele pentru curățenia străzilor din Ploiești vor fi majorate. Aleșii locali au aprobat, joi, proiectul privind actualizarea tarifelor pentru curățenie căi publice.
Proiectul de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru curățenie căi publice și deszăpezire a fost aprobat, joi, în Consiliul Local Ploiești.
Operatorul autorizat pentru prestarea serviciului de salubrizare – curățenie căi publice și deszăpezire în municipiul Ploiești este SC Blue Planet Services SA, în baza Acordului Cadru nr. 10073/17.05.2022. (Detalii AICI)
În timpul ședinței, viceprimarul Ploieștiului, Zoia Staicu (PNL), a fost propus un amendament prin care noile tarife vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026.
„Conform Ordinului ANRSC noile tarife vor fi actualizate începând cu prima lună a anului viitor, respectiv de la 1 ianuarie 2026”, a precizat Zoia Staicu, viceprimarul Ploieștiului.
Tarife pentru curățenia străzilor
- Măturat manual carosabil, trotuare, străzi, alei și parcări asfaltate, platouri, zone de agrement – 38,18 lei/1000 mp cu TVA
- Montare coșuri stradale din PVC amplasate pe stâlpi – 129,57 lei/buc cu TVA.
- Montare coșuri stradale din metal/ beton amplasate pe sol – 660,50 lei/buc cu TVA (față de 565,93 lei
- Măturare mecanizat carosabil – 17,33 lei/1000 mp cu TVA
- Măturare mecanizat trotuare străzi și platourile asfaltate – pavate – 34,47 lei/ 1000 mp cu TVA
- Spălat carosabil – 13,53 lei/1000 mp cu TVA
- Spălat trotuare, parcări, platouri și mobilier stradal – 94,60 lei/1000 mp cu TVA
- Stropit carosabil – 4,30 lei/1000 mp cu TVA
- Curățat rigole manual – 732,02 lei/1000 ml cu TVA
- Curățat rigole mecanizat – 45,24 lei/1000 ml cu TVA
- Întreținere curățenie carosabil și trotuare străzi asfaltate și balastate, alei și parcări asfaltate, platouri, zone de agrement, golirea coșurilor stradale, înlocuirea sacilor de deșeuri – 18,68 lei/1000 mp cu TVA
- Încărcat manual și transportat deșeuri stradale – 647,74 lei/tonă cu TVA
- Încărcat manual și transportat deșeuri abandonate pe domeniul public – 650,99 lei/tonă cu TVA
- Încărcat mecanizat și transportat deșeuri abandonate pe domeniul public – 814,80 lei/tonă cu TVA