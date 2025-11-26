Ce se întâmplă cu spitalul CFR Ploiești

Administrație

Lista străzilor pe care se execută lucrări în Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
lucrari strazi Primăria Ploiești

Primăria Ploiești a anunțat lista străzilor pe care se execută lucrări la rețelele de apă, canalizare și termoficare din municipiu. Astfel, operatorii de utilități derulează lucrări de intervenții la rețele edilitare pentru remedierea unor avarii, dar și în cadrul unor programe de modernizare și extindere.

Intervenții la rețeaua de termoficare

  • Magistrala II Sud – Racord Hipodrom, B-dul București 39A – remediere avarie pe rețeaua primară
  • PT 5 Sud – Aleea Pajurei, bl. 3 – surpare în carosabil pe canalul termic (în curs de remediere)

Lucrări de modernizare și înlocuire rețele

  • Canalizare + racorduri: str. Baciului, Stânelor, Mocanilor
  • Canalizare + racorduri: str. Curcubeului

Lucrări de extinderi apă și canalizare

  • Microstație de epurare – cartier Mitică Apostol
  • Rețele de apă și branșamente pe străzile: Cerbului, Prigoriei, Violetelor, Canarului, Lăstunului, Paltinului, Trestioarei, Fluturilor, Mierlei, Energiei, Acvilei, Brândușelor, Ferigii, Răchitei, Ciocârliei, Gaterului, Delfinului, Plutelor, Viilor
  • Canalizare + racorduri: Intrarea Rucăr, str. Popa Șapcă

În perioada 18–21 noiembrie, potrivit Primăriei Ploiești, inspectorii RASP au monitorizat lucrările derulate pentru extinderea canalizării pe străzile Popa Șapcă, Tatra, Intrarea Rucăr, precum și lucrările derulate pentru repararea unei conducte de apă pe strada Democrației – intersecție cu Radu Stanian.

