Lista străzilor pe care se execută lucrări în Ploiești

Primăria Ploiești a anunțat lista străzilor pe care se execută lucrări la rețelele de apă, canalizare și termoficare din municipiu. Astfel, operatorii de utilități derulează lucrări de intervenții la rețele edilitare pentru remedierea unor avarii, dar și în cadrul unor programe de modernizare și extindere.

Intervenții la rețeaua de termoficare

Magistrala II Sud – Racord Hipodrom, B-dul București 39A – remediere avarie pe rețeaua primară

PT 5 Sud – Aleea Pajurei, bl. 3 – surpare în carosabil pe canalul termic (în curs de remediere)

Lucrări de modernizare și înlocuire rețele

Canalizare + racorduri: str. Baciului, Stânelor, Mocanilor

Canalizare + racorduri: str. Curcubeului

Lucrări de extinderi apă și canalizare

Microstație de epurare – cartier Mitică Apostol

Rețele de apă și branșamente pe străzile: Cerbului, Prigoriei, Violetelor, Canarului, Lăstunului, Paltinului, Trestioarei, Fluturilor, Mierlei, Energiei, Acvilei, Brândușelor, Ferigii, Răchitei, Ciocârliei, Gaterului, Delfinului, Plutelor, Viilor

Canalizare + racorduri: Intrarea Rucăr, str. Popa Șapcă

În perioada 18–21 noiembrie, potrivit Primăriei Ploiești, inspectorii RASP au monitorizat lucrările derulate pentru extinderea canalizării pe străzile Popa Șapcă, Tatra, Intrarea Rucăr, precum și lucrările derulate pentru repararea unei conducte de apă pe strada Democrației – intersecție cu Radu Stanian.