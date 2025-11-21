Reduceri de personal și tăieri de salarii. Sindicatele se pregătesc de proteste

Anunțatele măsuri bugetar – fiscale privind concedierile și reducerea salariilor din domeniul bugetar cu 10% vor fi contestate de sindicate. „Suntem dispuși să reacționăm chiar până la greva generală”, a anunțat președintele Sindicatului Administrației Publice și Asistenței Sociale (SAPAS) Ploiești.

Guvernul propune tăieri masive de posturi în administrația locală ca măsură pentru reducerea deficitului bugetar. Măsura reducerii de posturi din administrație ar viza și reduceri salariale cu aproape 10%.

Discuțiile la nivel central cu privire la pachetul de măsuri nu au fost încă finalizate. Observatorulph.ro a încercat să afle un punct de vedere al Sindicatului Administrației Publice și Asistenței Sociale (SAPAS), sindicatul reprezentantiv la nivelul administrației locale din municipiu.

„Suntem dispuși să reacționăm chiar prin grevă generală”

Președintele Sindicatului Administrației Publice și Asistenței Sociale (SAPAS) susține că după ce va exista forma finală a pachetului de măsuri, sindicatele sunt pregătite să aibă „intervenții la Guvern”.

„În momentul de față nu este o reglementare oficială care să vizeze pachetul 3 de măsuri, după care vom avea intervenții la Guvern pentru eventuale amendamente. Ceea ce pot afirma cu tărie este că atât SAPAS, cât și Federația Publisind și Blocul Național Sindical nu vom mai accepta niciun fel de măsuri care să conducă la sărăcirea angajaților.

Față de cele afirmate vă comunicăm că suntem dispuși să reacționăm chiar până la greva generală”, ne-a declarat Forian Radu, președintele SAPAS Ploiești.

Proteste în stradă împotriva restructurărilor din administrație

Măsurile bugetar fiscale anunțate de Guvern au scos deja, în noiembrie, sindicatele în stradă. BNS și Federația Publisind au organizat un prim protest pe 12 noiembrie, în Piața Victoriei din București.

Principalele revendicări au vizat creșterea salariului minim pe economie, oprirea tăierilor de posturi și salarii în sectorul bugetar, reducerea fiscalității pe muncă și combaterea reală a evaziunii fiscale, dar și lansarea unui program național de investiții publice care să aducă dezvoltare, nu austeritate.

„Este momentul solidarității! Muncim mai mult, dar trăim mai greu – iar asta trebuie să se schimbe. Nu mai acceptăm ca lucrătorii din România să fie sacrificați pentru greșelile celor aflați la putere”, a anunțat Federația Publisind.