Câți bugetari vor fi dați afară în 2026

Aparatul bugetar se va reduce cu 10% în 2026. Este procentul pentru care au optat liderii partidelor de guvernământ PSD, PNL, UDMR și USR.
Astfel, atât în administrația centrală (ministere, insitutții sub ordonate), cât și în cea locală (primării, consilii județene) se vor reduce cu 10% posturile ocupate.
Prin această măsură guvernul mizează pe o reducere a cheltuielilor de 1,7 miliarde de lei anul viitor.
„Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%. Nu toate primăriile vor trebui să reducă posturi ocupate, sunt unele care trebuie să reducă doar posturi vacante pentru că organigrama nu este ocupată în întregime, deci nu e necesară eliminarea unor posturi ocupate”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Antena 3 CNN.
Bugetarii care scapă de concedieri sunt cei care lucrează în sănătate, învățământ preuniversitar și creșe.