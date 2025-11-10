Căsuțe pentru pisicile fără stăpân, proiect pilot la Ploiești

Servicii Gospodărie Urbană (SGU) Ploiești derulează un nou proiect pilot la nivelul municipiului: „Codițe Cozy – căsuțe cu suflet pentru pisicile fără stăpân”. Proiectul este realizat de angajații SGU Ploiești și este dedicat stric pisicilor comunitare.

SGU Ploiești a anunțat, luni, lansarea unui nou proiect pilot la nivelul municipiului. Angajații SGU au realizat primele trei căsuțe pentru pisicile fără stăpân din municipiu.

„Este un proiect pilot care va fi derulat în parteneriat cu asociațiile de proprietari, dar și cu asociațiile pentru protecția animalelor (ONG-uri).

În primă fază vor fi montate trei căsuțe dedicate pisicilor comunitare care trăiesc printre noi, urmând ca, pe parcursul anului viitor, proiectul să fie extins în baza solicitărilor venite de la asociațiile de proprietari și asociațiilor pentru protecția animalelor (ONG-uri)”, a precizat Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești

„Începem programul „Codițe Cozy”, o inițiativă SGU Ploiești dedicată pisicilor comunitare care trăiesc printre noi, dar adesea trec neobservate.

Vom produce și monta căsuțe speciale, pe domeniul public, pentru ca aceste ființe blânde să aibă un refugiu în sezonul rece”, se precizează și pe pagina de Facebook a SGU Ploiești.

Unde vor fi amplasate căsuțele pentru pisici

Potrivit SGU Ploiești, căsuțele vor fi amplasate în zonele unde pisicile comunitare sunt deja parte din peisajul urban – parcuri, cartiere, spații verzi.

„Fiecare căsuță e o promisiune. Că nu suntem indiferenți. Că ne pasă. Că putem fi mai buni.

Pentru a asigura eficiența acestui demers, solicităm sprijinul cetățenilor în identificarea locațiilor din oraș unde prezența pisicilor comunitare este semnificativă, iar montarea acestor adăposturi s-ar dovedi oportună.

Invităm, de asemenea, asociațiile de locatari să transmită propuneri în acest sens, contribuind astfel la o mai bună cartografiere a zonelor vizate.

Mulțumim pentru empatie, implicare și pentru susținerea unui oraș care demonstrează grijă față de toate ființele care îl locuiesc”, precizează SGU Ploiești.