Termen limită pentru actualizarea cererilor pentru locuință socială la Ploiești

Ploieștenii care doresc să obțină o locuință socială, dar și cei care au depus cereri în acest sens trebuie să-și reactualizeze dosarele. Primăria Ploiești a anunțat că termenul limită pentru depunerea cererilor și documentelor necesare este 10 decembrie 2025.

Primaria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, a anunțat că persoanele care au depus dosare sau urmează să înregistreze dosare noi în vederea obținerii unei locuințe sociale au ca termen pentru actualizatea/înregistrarea dosarelor data de 10.12.2025.

Consilierea solicitanților de locuință socială și înregistrarea documentelor justificative se vor realiza la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Ploiești, str. Piața Eroilor nr. 1A – Serviciul Locuințe Sociale, după următorul program:

LUNI 9.00 – 12.00

MARȚI 13.00 – 16.00

MIERCURI 9.00 – 12.00; 16.00 – 18.00

JOI 13.00 – 16.00

VINERI 9.00 – 12.00

Actele necesare pentru depunerea dosarului

În vederea repartizării unei locuințe sociale solicitantul va completa o cerere-tip, care împreună cu actele justificative vor fi înregistrate la sediul Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti din Ploiesti, str. Piața Eroilor nr. 1A, jud. Prahova – Serviciul Locuinţe Sociale.

Actele justificative care însoțesc cererea-tip

Copii ale actelor de identitate ale tuturor membrilor de familie;

Copii ale actelor de stare civilă;

Documente venit, după caz: Copii ale taloanelor de plată pe ultimele 12 luni pentru solicitanții care sunt pensionari, beneficiază de ajutor de somaj sau alocații de sprijin, indemnizații de încadrare în grad de handicap. În cazul salariaților se vor prezenta adeverințe de salariat eliberate de angajator din care să reiasă venitul net lunar realizat de salariat pe ultimele 12 luni;

Adeverinţele eliberate de organele financiare teritoriale în care să se menționeze veniturile realizate de membrii majori ai familiei.

Sentinţe civile de divorţ, sentințe de încredințare minori, sentințe de stabilire pensii alimentare.

Orice altă dovadă de venit. În cazul în care solicitanții nu realizează venit, vor da în fața funcționarilor publici din cadrul Serviciului Locuințe Sociale o declarație pe proprie răspundere în care să specifice acest lucru.

Adeverinţe din care să reiasă că minorii aflați în întreținere frecventează cursurile unei instituții de învățământ şi dacă primesc bursă. 5. Copii ale Contractelor de închiriere/comodat pentru spațiul locativ în care solicitantul locuieşte.

Declaraţia proprietarului imobilului din care să reiasă că tolerează în spațiu pe solicitantul de locuință socială împreună cu familia acestuia sau copii ale actelor de proprietate ale persoanelor care tolerează în locuinţa lor pe solicitantul de Aocuinta socială şi familia acestuia.

Copii ale Certificatelor de invaliditate, dupa caz, Certificate de încadrare in grad de handicap sau copii ale Certificatelor medicale care să ateste că solicitantul şi/sau membrii familiei acestuia suferă de o boală cronică.

La înregistrarea dosarului de locuință socială solicitantul va prezenta o declarație notarială potrivit căreia acesta nu deține locuință proprietate personală, nu a înstrăinato locuință proprietate după 01 ianuarie 1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuție pentru realizarea unei locuințe şi nu deţine, în calitate de chiriaş, o locuință din fondul locativ de stat.