Ce spune Primăria Ploiești despre parcarea plină de gropi de la Județean

Una dintre parcările pline de gropi ale Ploieștiului este cea de lângă Spitalul Județean de Urgență. La solicitarea Observatorulph.ro, Primăria Ploiești a transmis că „în prezent, la nivelul municipalității au fost întreprinse verificări privind regimul juridic aferent terenului pe care este amplasată parcarea”. Considerată mai degrabă un traseu de off-road (Detalii AICI), parcarea de lângă Spitalul Județean de Urgență Ploiești are o istorie care datează de aproximativ 13 ani.

Primăria Ploiești precizează, în adresa transmisă la solicitarea Observatorulph.ro că, „în prezent, la nivelul municipalității au fost întreprinse verificări privind regimul juridic aferent terenului pe care este amplasată parcarea” de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Conform aceleeași adrese transmise, ulterior obținerii datelor oficiale, Primăria Ploiești va analiza „aspectele necesare pentru stabilirea eventualelor măsuri ce pot fi întreprinse în vederea demarării lucrărilor de asfaltare”.

„Precizăm faptul că, la nivelul municipalității, respectiv Direcției Tehnic Investiții, există o centralizare a necesarului de lucrări reparații ale străzilor din Municipiul Ploiești, situație care se actualizează constant, iar investițiile se realizează în cadrul Programului de reparații curente și întreținere a străzilor din municipiul Ploiești în funcție de bugetul alocat”, se mai arată în adresa Primăriei Ploiești.

Istoria parcării de pe câmpul de lângă Județean

În 2012, Consiliul Județean a decis reamenajarea parcării de la Spitalul Județean Ploiești, dată la care taxiurile și mașinile care erau parcate în fața Unității de Primiri Urgențe au fost mutate, temporar, inclusiv pe câmpul din apropierea unității medicale.

Patru ani mai târziu, în 2016, Consiliul Județean Prahova aproba asocierea cu Primăria Ploiești în vederea finanţării balastării și asfaltarii teren situat pe strada Găgeni – în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. (Detalii AICI)

Cum a apărut, în 2016, parcarea de la Județean

Practic, în 2016, Consiliul Județean Prahova a decis executarea de lucrări de amenajare a părcării de lângă Spitalul Județean de Urgență Ploiești, pentru fluidizarea traficului din apropierea unității medicale.

Astfel, msliderotivul principal invocat a fost că „după realizarea Unităţii de Primiri – Urgenţe a Spitalului Judeţean, s-a constatat că accesul autovehiculelor speciale – ambulanţe în incinta acestuia se efectuează cu dificultate şi cu blocaje din cauza aglomeraţiei produse de autoturismele staţionate şi parcate în zona intrării”.

De altfel, în parcarea din incinta Spitalului Județean, după reabilitarea din 2012, nu s-a mai permis accesul altor autovehicule în afară de ambulanțe și autoturismele personalului medical, cu intrare/ieşire în zona porţii 2.

Cum pentru persoanele care veneau în vizită la bolnavii internați la spital nu mai existau spații de parcare, Consiliul Județean Prahova a aprobat balastarea și asfaltarea zonei din imediata apropiere a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Suma alocată, în 2016, strict pentru aceste lucrări, a fost de 180.000 de lei.

Răspunsul Primăriei Ploiești cu privire la parcarea de la Județean