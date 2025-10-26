- Publicitate -
Primăriile din Prahova care au primit bani prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat, vineri, lucrări finanțate prin PNRR. Suma alocată pentru Prahova se cifrează la peste 10,5 milioane de lei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat, vineri, lucrări de investiții realizate prin componentele C5 – Valul renovării și C11 – Turism și cultură, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Suma alocată pentru Prahova este de 10.510.378,6 lei, iar pe listă figurează cinci primării și Consiliul Județean Prahova.

Situația plăților efectuate în Prahova

  • Slănic – 30.354,34 lei
  • Ploiești – 457.994,46 lei
  • Mâneciu – 3.068.631,84 lei
  • Drajna – 1.872.987,97 lei
  • Ploiești – 274.921,96 lei
  • Plopeni – 1.593.605,63 lei
  • CJ Prahova – 3.026.019,52 lei
  • Slănic – 185.862,88 lei

