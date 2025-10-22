Lucrări sistate în Ploiești. Gropile nu se mai asfaltează

În data de 13 octombrie 2025, publicam starea unei gropi, de pe strada Cosmonauților din Ploiești. Aceasta, asfaltată de aproximativ jumătate de an, a reapărut din cauza modului deficitar în care a fost realizată lucrarea inițială.

„Pe Str. Cosmonauților Nr.1, în lateralul blocului 122A, drum ce duce spre ghenă, s-a surpat din nou asfaltul după ce a fost asfaltat acum vreo jumătate de an. Este o groapă care de fapt este o placă crăpată la țevile de canalizare a străzii.

Dacă mai trece mașina de gunoi sau vreo mașină mai mare, s-ar putea să pice de tot în acea groapă. Sperăm că, dacă se mai asfaltează o dată, măcar să o facă cu simț de răspundere.

Dacă se poate observa, în poze mai sunt două gropi care sunt la fel asfaltate, și care, cu siguranță, în cel mai scurt timp vor avea aceeași soartă”, ne-a scris atunci un cititor la redacție.

Răspunsul Primăriei Ploiești: „(…) rămâne în atenția municipalității”

„Urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la Direcția Comunicare, Relaţii Publice și Situații de Urgență cu nr. 8536/14.10.2025, prin intermediul căreia solicitaţi un punct de vedere, din partea municipalității, privind calitatea lucrărilor de asfaltare efectuate pe strada Cosmonauților, din Ploieşti, precum și a informațiilor transmise de către reprezentanţii Direcţiei Tehnic, Investiţii, vă comunicăm următoarele:

Conform Ordonantei de Urgenţă nr. 52/01.10.2025, pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale în domeniul lucrărilor publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, nu se mai permite efectuarea lucrărilor de reparații. Se specifică, totodată, faptul că lucrarea în zona respectivă necesită o abordare mai profundă, constând în următoarele operaţii:

Spargere beton existent;

Săpătură până la 80 de cm;

Așternere geotextil;

Strat nisip, strat balast, strat piatră spartă;

Strat asfalt.

Aceste intervenţii vor rămâne în atenția municipalității urmând ca, în anul următor, să fie incluse în lista lucrărilor ce urmează a fi realizate în cadrul „Programului de reparaţii curente și întreținere a străzilor din municipiul Ploiești”, funcţie de bugetul alocat”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.