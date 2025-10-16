Primăria Ploiești cumpără toalete inteligente cu 40.000 de euro bucata

Primăria Ploiești a încheiat un contract cu firma COMEX ROM SRL pentru livrarea, în următorii 4 ani, a unor wc-uri publice cu funcție de auto-curățare. Valoarea achiziției este de 12.620.905 lei (TVA inclus), echivalentul a 2,5 milioane de euro. Fiecare toaletă, în valoare de 40.000 de euro, este dotată cu un sistem acustic cu instrucțiuni vocale pentru fiecare comandă și operatiune. Iar în timpul folosirii, ”ocupantul este delectat cu muzică”. Utilizarea lor va fi gratuită.

Unde vor fi amplasate primele toalete ”inteligente”

În primă fază, la Ploiești vor fi livrate, până la sfârșitul anului, șase astfel de toalete. Acestea vor fi instalate în Parcul Nord – McDonald’s, Parcul Mihai Viteazul, la Sala Sporturilor – 2 (lângă pista de alergat și în zona comercianților), în Parcul Aurora și la Rondul I – Bulevardul Independenței.

Potrivit reprezentanților Primăriei Ploiești, prețul pentru șapte toalete este de 1.398.469, TVA inclus. Rezultă un preț de aproximativ 200.000 de lei, echivalentul a 40.000 de euro.

Ce dotări au WC-urile

Potrivit descrierii de pe site-ul comerciantului, toaletele respective au următoarele funcții: curățare și dezinfecție automată a podelei cabinei; curățare, dezinfecție și uscare a vasului toaletei în interior și exterior; ventilație și spălare cabină.

Fiecare toaletă de acest tip este dotată cu sistem electronic automat pentru deschiderea și închiderea ușii în caz de urgență ( în lipsa alimentării cu electricitate), sistem de siguranță “SOS” cu buton care se acționează la deschiderea ușii chiar și în absența energiei electrice, sistem automat pentru spălarea și dezinfectarea dupa fiecare utilizare a podelei de aluminiu, podea cu profil special de drenare.

Alte funcții sunt cele de aerisire și odorizare după fiecare utilizare, indicarea timpului de utilizare și presemnalizare optică și sonoră a ultimelor minute de utilizare (accesul utilizatorilor şi de control al prezenţei in cabina de toaletă cu detector electronic și senzor infraroșu), sistem de uscare mâini și lavoar încastrat în perete cu distribuire automată de apă și săpun, sistem pe bază de senzori „No Touch” pentru comenzile de pornire și oprire ale dozatorului cu săpun lichid și apă și ale uscătorului de mâini.

WC-urile mai sunt dotate cu sistem de distribuire automată a hârtiei igienice încastrat în perete, aistem automat de iluminat cu LED pentru un consum redus energie, sistem de afisaj electronic care indică pe toata perioada utilizării timpul alocat pentru utilizare și sistem acustic cu instrucțiuni vocale pentru fiecare comandă și operatiune pe care o desfașoară toaleta; în timpul utilizarii, ocupantul este delectat cu muzică.

Cine este firma care livrează toaletele inteligente

Furnizorul de toalete automate este COMEX ROM SRL din București. Potrivit listafirme.ro, unic asociat și administrator este Viorica Popovici. În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 19,7 milioane de lei, un profit net de 5,6 milioane și un număr mediu de 39 de angajați și a avut încheiate aproape 150 de contracte publice. Cele mai multe contracte au ca obiect închirierea de toalete ecologice pentru primării precum Sibiu, Baia Mare sau Primăria Capitalei.

Ce spune primarul Ploieștiului despre investiția în toalete inteligente