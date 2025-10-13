Ploieștiul a prins culoare cu Artown NOW – LIVE

Groapă proaspăt apărută în Ploiești după asfaltare recentă

groapa asfalt

Gropile din Ploiești sunt la ordinea zilei și oamenii se plâng de ele parcă dintotdeauna. Primarul Mihai Polițeanu a declarat clar faptul că administrația locală nu are bani pentru asfaltări, ci doar pentru plombări punctuale.

Dar, din păcate, inclusiv „plombările” nu par a ține, potrivit celor spuse de cititorii Observatorului Prahovean. Astfel, pe strada Cosmonauților, o plombă recent pusă a început să se fisureze și, o mașină de mai mare tonaj ar putea să o distrugă de tot.

Pe Str. Cosmonauților Nr.1, în lateralul blocului 122A, drum ce duce spre ghenă, s-a surpat din nou asfaltul după ce a fost asfaltat acum vreo jumătate de an. Este o groapă care de fapt este o placă crăpată la țevile de canalizare a străzii.

Dacă mai trece mașina de gunoi sau vreo mașină mai mare, s-ar putea să pice de tot în acea groapă. Sperăm că, dacă se mai asfaltează o dată, măcar să o facă cu simț de răspundere.

Dacă se poate observa, în poze mai sunt două gropi care sunt la fel asfaltate, și care, cu siguranță, în cel mai scurt timp vor avea aceeași soartă”, ne-a scris un cititor la redacție.

Groapa respectivă este, evident, una recentă, apărută în urma unei „plombe”. Solicităm, pe această cale, un punct de vedere Primăriei Ploiești, cu privire la situația semnalată pe strada Cosmonauților din Ploiești.

Citește și:

