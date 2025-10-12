Beznă dimineața pe străzile Ploieștiului. Oamenii sunt nemulțumiți

Iluminatul public joacă feste ploieștenilor în această perioadă și, astfel, dimineața este beznă pe străzi. Am primit la redacție numeroase sesizări cu privire la sincopele luminii dar, de obicei era vorba de străzi adiacente.

Oamenii, mai ales cei care se deplasează către locurile de muncă dimineața devreme, au ajuns să nu se mai simtă în siguranță în oraș.

Duminică, 12 octombrie 2025, am primit un mesaj al unei cititoare care a plecat spre serviciu în primul schimb, dimineața, la ora 06:00.

„Bună dimineața! Dacă ești schimbul 1 duminica, ar fi bine sa îți iei lanterna că nu vezi pe unde mergi. Străzile laterale au lumină, dar principala, pe unde merg autobuzele, nu.

Pozele sunt făcute acum. Să numai spun că în stație stai pe lângă mașini… Nu o stație să te acopere când plouă, nimic”, ne-a scris cititoarea, care ne-a și trimis fotografiile realizate în stația TCE „Piața Mihai Viteazul”.

„A fost întuneric de la fostul BCR până la sensul giratoriu. Lume era pe stradă, mașinile mergeau foarte încet. Pe Republicii au noroc cu magazinele, m-am uitat din autobuz special și tot asa, erau închise.”, a mai povestit aceasta.

Iluminatul public slab este o problemă în Ploiești. Deseori dimineața, în anumite zone, este beznă. Mulți oameni se plâng de acest aspect. Chiar dacă peste aproximativ două săptămâni se va trece la ora de iarnă și, atunci, va fi mai multă lumină la ora 06:00, în prezent există probleme cu bezna pe străzile din Ploiești.