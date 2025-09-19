Cum ar putea fi amenajat Dâmbu

Reabilitarea străzilor, realizarea de trotuare și de piste de biciclete, precum și reconfigurarea spațiului urban sunt doar câteva dintre propunerile pentru amenajarea zonei aferente pârâului Dâmbu la Ploiești. Proiectul de hotărâre se va afla, vineri, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești.

Proiectul de hotărâre aflat, vineri, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești prevede aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru o serie de lucrări de reabilitare și amenajare inclusiv a malurilor pârâului Dâmbu și a zonelor adiacente.

Lucrări propuse pentru amenajarea zonei Dâmbu