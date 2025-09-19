Cum ar putea fi amenajat Dâmbu

Reabilitarea străzilor, realizarea de trotuare și de piste de biciclete, precum și reconfigurarea spațiului urban sunt doar câteva dintre propunerile pentru amenajarea zonei aferente pârâului Dâmbu la Ploiești. Proiectul de hotărâre se va afla, vineri, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești.
Proiectul de hotărâre aflat, vineri, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești prevede aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru o serie de lucrări de reabilitare și amenajare inclusiv a malurilor pârâului Dâmbu și a zonelor adiacente.
Lucrări propuse pentru amenajarea zonei Dâmbu
- pod nou peste pârâul Dâmbu în dreptul străzii Oborului, care se încadrează în clasa de stare tehnică IV – nesatisfăcătoare
- pasarela nouă peste pârâul Dâmbu în dreptul străzii Bădești, încadrată în clasa de stare tehnică IV – nesatisfăcătoare
- amenajarea pasarelei peste pârâul Dâmbu – în zona depositului Kober
- lucrări de decolmatare și regularizare a pârâului Dâmbu
- reabilitaresa și amenajarea malurilor pârâului și a zonelor adiacente
- reconfigurarea spațiului urban adiacent aferent străzilor Apelor și Cornățel, prin amenajarea carosabilului și crearea de locuri de parcare
- transformarea zonei în spațiu verde continuu, prin plantarea de arbori, arbuști și plante perene prin prin realizarea unui gazon de tip rulou, rezistent la secetă
- amenajarea de alei, piste de biciclete și zone de relaxare, foișoare, mese de șah și ping-pong
- sistem de irigații automatizat pentru toată suprafața spațiilor verzi
- amplasarea de mobilier urban și echipamente de joacă
- amenajarea a două locuri de joacă distincte dotate cu echipamente moderne