Funcționarii din Primăria Câmpina intră în grevă de avertisment

Grevă de avertisment în Primăria Câmpina începând cu data de 15 septembrie. Motivul? Lipsa de consultare a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea „Pachetului nr. 2 de măsuri fiscale”, care spun sindicaliștii, „are efecte grave asupra administrației publice, funcției publice și funcționarilor instituțiilor.

Greva de avertisment va fi declanșată de luni, 15 septembrie, în intervalul orar 08.00- 10.00, la atât la sediul principal al Primăriei Municipiului Câmpina și la sediile secundare. Protestul va dura până la momentul în care Federația Sindicală F.N.S.A. va fi chemată la negocieri de către Guvern.

„Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Câmpina, afiliat la Federația Sindicală F.N.S.A., anunță declanșarea unei greve de avertisment ca urmare a lipsei de consultare a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea „Pachetului nr. 2 de măsuri”, document ce conține reglementări considerate arbitrare, nefundamentate și cu efecte grave asupra administrației publice, funcției publice și funcționarilor instituțiilor.

Greva de avertisment va începe în data de 15 septembrie 2025 și se va desfășura zilnic, între orele 08:00 – 10:00, la sediul principal al Primăriei Municipiului Câmpina și la sediile secundare, până la momentul în care Federația Sindicală F.N.S.A. va fi chemată la negocieri de către Guvern.

Principalele revendicări ale salariaților sunt:

Consultarea reală a organizațiilor sindicale înainte de adoptarea oricăror măsuri care afectează administrația publică și funcționarii. Respectarea drepturilor fundamentale: stabilitatea locului de muncă, condiții de muncă decente, negociere colectivă și autonomie locală. Eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice impuse funcționarilor publici, care generează politizarea administrației și instabilitate. Asigurarea stabilității și predictibilității funcției publice, prin respingerea modificărilor legislative ce afectează drepturile constituționale ale angajaților. Analize reale de impact social și financiar înainte de orice măsuri de reducere a personalului sau externalizare a serviciilor publice. Renunțarea la intenția de a introduce „meniul pentru săraci”, o grilă de salarizare discriminatorie care ar încălca principiul „la muncă egală – salarizare similară”.

Această acțiune reprezintă un semnal de alarmă și are rolul de a atrage atenția asupra consecințelor negative pe care măsurile propuse le pot avea atât asupra angajaților din administrația locală, cât și asupra serviciilor publice oferite comunității.

Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Câmpina își exprimă disponibilitatea pentru dialog și găsirea unor soluții echilibrate, dar își rezervă dreptul de a continua demersurile sindicale, conform prevederilor legale, dacă revendicările nu vor fi luate în considerare”, au transmis reprezentanții Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Câmpina, afiliat la Federația Sindicală F.N.S.A.