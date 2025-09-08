Câți ploieșteni au depus cerere la Primărie pentru tichetul la energie

Consumatorii eligibili din Ploiești, aflaţi în situaţia de sărăcie energetică, pot beneficia de un ajutor lunar, în valoare de 50 de lei, pentru plata facturilor la energie. Doar câteva sute de ploieșteni au depus cerere la Primărie pentru tichetul de energie.

- Publicitate -

Ajutorul de 50 de lei se acordă sub forma unui tichet electronic, care poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, prin intermediul Poștei Române. Acesta nu poate fi înstrăinat. (Detalii AICI).

La Ploiești, până vineri, erau depuse numai 201 cereri pentru acordarea voucherului de energie.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Sănătate Cum obții dovada de asigurat. Precizări CAS Prahova Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a făcut noi precizări cu privire la facilitarea accesului pentru validarea a calității de asigurat. Este vorba despre...

- Publicitate -

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

Care sunt consumatorii vulnerabili

persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/ lună;

familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/ persoană.

Cum se acordă tichetul pentru energie

Sprijinul financiar se acordă pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, iar pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

„Se va depune o singură solicitare pentru toată perioada de sprijin, pe Platforma Electronică pentru Identificarea Destinatarilor de Sprijin – EPIDS, astfel:

- Publicitate -

fie online, prin Platforma Electronică pentru Identificarea Destinatarilor de Sprijin – EPIDS;

fie în format tipărit – Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la oficiile poștale sau la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – Serviciul Beneficii Sociale, str Văleni nr. 32 și Piața Eroilor nr. 1A, începând din data de 28 august 2025.

Solicitările primite pe e-mail nu vor fi procesate deoarece dovedesc că solicitantul are acces la echipamentele și resursele necesare pentru încărcarea datelor direct în aplicaţia EPIDS”, a anunțat Primăria Ploiești.

Documente necesare

În vederea verificării îndeplinirii de către persoana singură sau de către familie a condiţiilor de acordare a sprijinului, formularul de solicitare se completează cu următoarele informaţii:

numele, prenumele şi codul numeric personal ale solicitantului şi ale membrilor de familie, după caz;

datele de identificare ale locului de consum;

adresa poştală a locului de consum;

după caz, adresa de e-mail valabilă, prin intermediul căreia se vor face comunicările;

opţiunea de obţinere a tichetului electronic de energie în formă tipărită, pe suport hârtie.

„Pentru întrebări și clarificări, cetățenii pot contacta call-center-ul ANPIS la numărul de telefon 021 9309 sau trimite solicitări la adresa de e-mail: [email protected]”, a precizat Primăria Ploiești.

Administrație Republik Fest 2025. Program prelungit pentru 40 barat Republik Fest 2025 continuă, duminică, la Parcul Memorial Constantin Stere. Cei care doresc să ajungă la festival pot folosi mijloacele de transport în comun....