 

- Publicitate -
Consumatorii vulnerabili pot beneficia de un voucher de 50 de lei pentru consumul de energie electrică.

Câți ploieșteni au depus cerere la Primărie pentru tichetul la energie

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Consumatorii eligibili din Ploiești, aflaţi în situaţia de sărăcie energetică, pot beneficia de un ajutor lunar, în valoare de 50 de lei, pentru plata facturilor la energie. Doar câteva sute de ploieșteni au depus cerere la Primărie pentru tichetul de energie.

- Publicitate -

Din articol

Ajutorul de 50 de lei se acordă sub forma unui tichet electronic, care poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, prin intermediul Poștei Române.  Acesta nu poate fi înstrăinat. (Detalii AICI).

La Ploiești, până vineri, erau depuse numai 201 cereri pentru acordarea voucherului de energie.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Sănătate

Cum obții dovada de asigurat. Precizări CAS Prahova

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a făcut noi precizări cu privire la facilitarea accesului pentru validarea a calității de asigurat. Este vorba despre...
- Publicitate -

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

Care sunt consumatorii vulnerabili

  • persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/ lună;
  • familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/ persoană.

Cum se acordă tichetul pentru energie

Sprijinul financiar se acordă pentru perioada 1 iulie 2025  – 31 martie 2026, iar pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

„Se va depune o singură solicitare pentru toată perioada de sprijin, pe Platforma Electronică pentru Identificarea Destinatarilor de Sprijin – EPIDS, astfel:

- Publicitate -
  • fie online, prin Platforma Electronică pentru Identificarea Destinatarilor de Sprijin – EPIDS;
  • fie în format tipărit –  Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la oficiile poștale sau la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești – Serviciul Beneficii Sociale, str Văleni nr. 32 și Piața Eroilor nr. 1A,  începând din data de 28 august 2025.

Solicitările primite pe e-mail nu vor fi procesate deoarece dovedesc că solicitantul are acces la echipamentele și resursele necesare pentru încărcarea datelor direct în aplicaţia EPIDS”, a anunțat Primăria Ploiești.

Documente necesare

În vederea verificării îndeplinirii de către persoana singură sau de către familie a condiţiilor de acordare a sprijinului, formularul de solicitare se completează cu următoarele informaţii:

  • numele, prenumele şi codul numeric personal ale solicitantului şi ale membrilor de familie, după caz;
  • datele de identificare ale locului de consum;
  • adresa poştală a locului de consum;
  • după caz, adresa de e-mail valabilă, prin intermediul căreia se vor face comunicările;
  • opţiunea de obţinere a tichetului electronic de energie în formă tipărită, pe suport hârtie.

„Pentru întrebări și clarificări, cetățenii pot contacta call-center-ul ANPIS la numărul de telefon 021 9309 sau trimite solicitări la adresa de e-mail: [email protected]”, a precizat Primăria Ploiești.

Administrație

Republik Fest 2025. Program prelungit pentru 40 barat

Republik Fest 2025 continuă, duminică, la Parcul Memorial Constantin Stere. Cei care doresc să ajungă la festival pot folosi mijloacele de transport în comun....
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Accident cu o victimă pe Șoseaua Vestului din Ploiești

0
Un accident rutier în urma căruia a rezultat o...
Eveniment

Școli amendate de ISU Prahova. Ce nereguli au descoperit pompierii

0
Pompierii prahoveni au amendat șapte unități de învățământ din...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Educație

Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

1
Prima zi de școală a început diferit pentru elevii...
Eveniment

Cinema City a introdus taxa pe scaun, ca la avioanele low cost

1
Lanțul de cinematografe Cinema City, prezent și în Ploiești,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Republik Fest 2025. Program prelungit pentru 40 barat

Roxana Tănase -
Republik Fest 2025 continuă, duminică, la Parcul Memorial Constantin...

Republik Fest 2025. Programul traseului 40 barat

Roxana Tănase -
Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, aflat...

Imagini cu Centura Mizil. Au fost finalizate cele două sensuri giratorii

Roxana Tănase -
Lucrările la Centura Mizil se apropie de finalizare. Varianta...

Actele necesare pentru obținerea unei locuințe sociale, în 2026, la Ploiești

Roxana Tănase -
Cei care doresc o locuință socială la Ploiești trebuie...
- Publicitate -

Lista școlilor unde au loc reparații majore la Ploiești

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a prezentat, vineri, o situație cu privire...

Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo în valoare...

Lista parcărilor unde nu se va mai percepe taxă la Ploiești

Roxana Tănase -
Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat care sunt...

Primăriile din Prahova care scapă de disponibilizări

Roxana Tănase -
Măsurile fiscale propuse de Guvernul Bolojan vin la pachet...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean