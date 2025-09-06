- Publicitate -

Republik Fest 2025. Programul traseului 40 barat

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, aflat la ediția a doua, continuă, sâmbătă și duminică, la Parcul Bucov. Traseul 40 barat va avea program prelungit.

- Publicitate -

Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești organizează evenimentul ”Republik Fest 2025”, la Parcul Memorial ”Constantin Stere” din Bucov. Primul festival fusion-simfonic din România continuă sâmbătă și duminică, 6 – 7 septembrie. (Detalii AICI)

Pentru a se facilita accesul publicului la eveniment, traseul 40 barat va circula cu program prelungit.

Programul traseului 40 barat

  • Plecări de la stația Biserica Sfântă Vineri: 09.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30;
  • Plecări de la stația Parc Bucov: 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; 03.00.

Stație pentru 40 barat la Biserica Sfânta Vineri

Pentru deplasările cu aceste curse, călătorii vor folosi bilete de transport public local sau abonamente, după caz.

Viața Prahovei

Programul concertelor de la Republik Fest, sâmbătă, 6 septembrie

Scene, muzică și povești, alături de familie și prieteni, la Republik Fest, primul festival fusion-simfonic din România. În a doua zi a festivalului, sâmbătă,...
- Publicitate -

Până pe 8.09.2025, ora 05.00, potrivit Primăriei Ploiești, circulația rutieră în zona centrală a municipiului Ploiești (str. Emile Zola și adiacentele) este restricționată pentru desfășurarea ”Campionatului Național de Drift  2025”.

Din acest motiv, în zilele de 06 și 07 septembrie 2025, capătul de linie al traseului 40 barat este schimbat de la stația Hale Catedrală la stația Biserica Sfânta Vineri.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

1
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

5
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

2
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Ce burse școlare primesc copiii din 8 septembrie

0
Guvernul a aprobat metodologia de acordare a burselor  școlare....
Eveniment

Maria și Ioana, surorile care încep școala însoțite tot de țiteră

0
Fetițele care au încântat cu a lor țiteră o...
Eveniment

Bărbat depistat beat la volan pe DN1

0
Un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din...
Național

Restricții de circulație pe DN1 Ploiești – București, la Băneasa

0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a...
Educație

Cum pot lua părinții o zi liberă la început de an școlar

0
Noul an școlar începe luni, 8 septembrie. Mulți părinți...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

5
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

9
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Imagini cu Centura Mizil. Au fost finalizate cele două sensuri giratorii

Roxana Tănase -
Lucrările la Centura Mizil se apropie de finalizare. Varianta...

Actele necesare pentru obținerea unei locuințe sociale, în 2026, la Ploiești

Roxana Tănase -
Cei care doresc o locuință socială la Ploiești trebuie...

Lista școlilor unde au loc reparații majore la Ploiești

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a prezentat, vineri, o situație cu privire...

Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo

Roxana Tănase -
Primăria Ploiești va eșalona datoriile la Termo în valoare...
- Publicitate -

Lista parcărilor unde nu se va mai percepe taxă la Ploiești

Roxana Tănase -
Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat care sunt...

Primăriile din Prahova care scapă de disponibilizări

Roxana Tănase -
Măsurile fiscale propuse de Guvernul Bolojan vin la pachet...

Comercianți de flori amendați la Ploiești

Roxana Tănase -
Polițiștii locali au efectuat, joi, o nouă acțiune de...

Primăriile din Prahova care au primit bani din PNRR și Anghel Saligny

Roxana Tănase -
Mai multe primării din Prahova au reușit să atragă,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean