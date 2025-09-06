Republik Fest 2025. Programul traseului 40 barat

Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, aflat la ediția a doua, continuă, sâmbătă și duminică, la Parcul Bucov. Traseul 40 barat va avea program prelungit.

Filarmonica ”Paul Constantinescu” Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești organizează evenimentul ”Republik Fest 2025”, la Parcul Memorial ”Constantin Stere” din Bucov. Primul festival fusion-simfonic din România continuă sâmbătă și duminică, 6 – 7 septembrie. (Detalii AICI)

Pentru a se facilita accesul publicului la eveniment, traseul 40 barat va circula cu program prelungit.

Programul traseului 40 barat

Plecări de la stația Biserica Sfântă Vineri: 09.00, 10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30;

Plecări de la stația Parc Bucov: 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30; 03.00.

Stație pentru 40 barat la Biserica Sfânta Vineri

Pentru deplasările cu aceste curse, călătorii vor folosi bilete de transport public local sau abonamente, după caz.

Până pe 8.09.2025, ora 05.00, potrivit Primăriei Ploiești, circulația rutieră în zona centrală a municipiului Ploiești (str. Emile Zola și adiacentele) este restricționată pentru desfășurarea ”Campionatului Național de Drift 2025”.

Din acest motiv, în zilele de 06 și 07 septembrie 2025, capătul de linie al traseului 40 barat este schimbat de la stația Hale Catedrală la stația Biserica Sfânta Vineri.