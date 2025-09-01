 

Sunteți de acord cu împrumutul Primăriei Ploiești pentru tramvaie noi?

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Unul dintre proiectele primarului independent al Ploieștiului, Mihai Polițeanu, refuzate de consilierii locali PSD, PNL, USR și AUR, vizează cumpărarea a 20 de tramvaie noi printr-un credit.

Într-o scrisoare deschisă adresată liderilor partidelor respective, Polițeanu le cere să nu blocheze dezvoltarea orașului.

În acest context, Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj de opinie online.

Puteți răspunde la întrebarea Sunteți de acord cu împrumutul Primăriei Ploiești pentru cumpărarea de tramvaie noi? cu una din opțiunile de mai jos:

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar, 15 unități de învățământ din Prahova nu dețin autorizație de funcționare emisă de Direcția de...
