Concedieri în primării, prefecturi și consilii județene

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Ministerul Dezvoltării a majorat de la 20% la 25% reducerea numărului de posturi din administrația publică locală și județeană.

Proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale prevede că ”numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ teritoriale se reduce cu 25%”. concedierile vor fi aplicate în primării, prefecturi și consilii județene.

Potrivit hotnews.ro, autoritățile administrației publice locale au obligația ca în termen de 30 de zile de la comunicarea numărului maxim de posturi să adopte proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, respectiv ale consiliilor județene privind aplicarea noului număr maxim de posturi stabilit de către instituția prefectului care se comunică și direcțiilor regionale ale finanțelor publice județene / administrațiilor județene ale finanțelor publice.

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, aparatului de specialitate al consiliului județean, precum şi instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data adoptării hotărârii.

Administrație

Polițeanu acuză PSD și PNL că blochează modernizarea Ploieștiului

Scandal în Consiliul Local Ploiești pe tema lizierei din zona de lângă Universitatea Petrol-Gaze. Aleșii locali de la PSD, PNL, AUR, PMP si USR...
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară, la Antena3, că vor fi reduse aproximativ 40.000 de posturi din administrația locală.

