O nouă listă de investiții în Ploiești. Se schimbă gazonul la Ilie Oană

Consilierii locali au fost convocați de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) în ședință ordinară, joi, 28 august.

Pe ordinea de zi figurează o serie de investiții propuse de edil. Printre acestea se numără consolidarea Policlinicii Cina, restaurarea Monumentului Vânătorilor, dar și locuri de joacă noi pe Bd. București și str. Streiului.

De asemenea, un proiect vizează și lucrări de reparații ale suprafeei de joc aferentă stadionului Stadionului „Ilie Oană”, aflat într-o stare accentuată de degradare.

Este vorba de intervenții asupra sistemului de drenaj, reparații la sistemul de irigare și degivrare, dar și înlocuirea gazonului.

Dacă aleșii vor vota proiectele, Primăria Ploiești va putea scoate la licitație lista de investiții.