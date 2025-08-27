- Publicitate -

O nouă listă de investiții în Ploiești. Se schimbă gazonul la Ilie Oană

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Consilierii locali au fost convocați de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) în ședință ordinară, joi, 28 august.

Pe ordinea de zi figurează o serie de investiții propuse de edil. Printre acestea se numără consolidarea Policlinicii Cina, restaurarea Monumentului Vânătorilor, dar și locuri de joacă noi pe Bd. București și str. Streiului.

De asemenea, un proiect vizează și lucrări de reparații ale suprafeei de joc aferentă stadionului Stadionului „Ilie Oană”, aflat într-o stare accentuată de degradare.

Este vorba de intervenții asupra sistemului de drenaj, reparații la sistemul de irigare și degivrare, dar și înlocuirea gazonului.

Sport

Poli Iași-Petrolul, în Cupa României. Cine transmite meciul

Petrolul Ploiești va juca în această seară, de la ora 19:00, în deplasare, la Poli Iași, în Cupa României. Victoria este similară cu o...
Dacă aleșii vor vota proiectele, Primăria Ploiești va putea scoate la licitație lista de investiții.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Social

