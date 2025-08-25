Se clarifică modalitatea de debranșare de la sistemul termic din Ploiești

Primăria Ploiești a lansat în dezbatere publică un proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru zonele unitare de încălzire din municipiu. Proiectul reglementează inclusiv condițiile pentru debranșare de la sistemul de termoficare centralizat.

Proiectul de hotărâre aflat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Ploiești, la secțiunea Transparență decizională, prevede delimitarea zonelor unitare de încălzire în ceea ce privește asigurarea cu energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum.

Proiectul, extrem de important, reprezintă o radiografie exactă a zonelor unitare de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, analiza ținând cont și de rentabilitatea punctelor termice.

La Ploiești prin SACET, sunt alimentate un număr de 118 puncte termice și 61 de module termice, confor studiului de fezabilitate.

la nivelul anului 2024, conform documentației, la nivelul municipiului Ploiești erau 53.661 de apartamente branșate la sistemul centralizat de termoficare.

Investiții în grafic la Termo Ploiești

Documentația prevăzută include și o serie de investiții care vor avea loc pentru îmbunătățirea sistemului centralizat de termoficare.

echiparea CET Brazi cu motoare termice, cu funcționare în cogenerare

echiparea cu două turbine în cogenerare

reabilitarea rețelelor de agent termic primar și secundar

înlocuirea punctelor termice nemodernizate

construirea unei centrale electrice fotovoltaice

Zonele unitare de încălzire din Ploiești

Studiul de fezabilitate sdupus dezbaterii are drept scop stabilirea zonelor de încălzire în municipiul Ploiești.

În studiu sunt identificate trei tipuri de zone:

Zona A – în care alimentarea cu energie termică se realizează exclusiv în sistem centralizat

Zona B – zona în care alimentarea cu energie termică se realizează prin alte sisteme de încălzire

Zona C – zona de dezvoltări imobiliare posibil a fi racordate la rețeaua de alimentare centralizată de furnizare a energiei termice.

Zona unitară A include cartierele de blocuri racordate la sistemul centralizat de termoficare.

În această zonă se regăsesc, în principal, Cartierul Nord, Găgeni, Andrei Mureșanu (2 Republicii), Cartierul Republicii, Malu Roșu, Ienăchiță Văcărescu, Ploiești Vest 1, Cartierul Peneș Curcanu, Cartierul Ploiești Vest 2, Cartierul 9 Mai, Cartierul Eroilor, Petrolului, cartierul Bulevardul București, Cartierul Rudului, Cartierul Ploiești Sud, Cartierul Democrației, zona industrială sud, Cartierul Moțoi, Cartierul Lupeni, Cartierul Pictor Rosenthal, Cartierul Mihai Bravu, Cartierul Ghe Doja, Cartierul Mărășești, Ana Ipătescu, zona centru.

La nivelul Ploieștiului există, însă, o serie de cartiere care nu sunt racordate la sistemul de termoficare, precum Eden, Albert, Carino, Cartierul Traian și Cartierul Bucov.

Racordare obligatorie la termoficare în zona unitară A

Proiectul de hotărâre prevede că în zona unitară „A”, în care alimentarea cu energie termică se realizează exclusiv în sistem centralizat, „toate imobilele instituțiilor publice (școli, spitale, sedii de autorități locale, etc), direcții și instituțiile ce se află în subordinea acestora localizate în această zonă se vor racorda cu titlu obligatoriu la rețeaua de alimentare centralizată de furnizare a energiei termice, fie prin racord la punctele termice existente (cu rețele secundare), fie prin module termice”.

Totodată, conform aceluiași proiect, toate societățile comerciale și persoanele juridice care își desfășoară activitatea de lucru, în această zonă, vor fi obligate să se racordeze la rețeaua de alimentare centralizată de furnizare a energiei termice, fie la punctele termice existente (prin rețele de distribuție), fie prin module termice.

Consumatorii aflați în perimetrul acestei zone care, în prezent, nu sunt racordați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică pot beneficia de infrastructura disponibilă în vederea conectării, în măsura în care condițiile tehnico-economice permit acest lucru.

Zona „B” figurează, conform proiectului de hotărâre ca fiind zona în care alimentarea cu energie termică se realizează prin alte sisteme de încălzire și/sau prin rețele termice care nu sunt în proprietatea autorității locale.

Studiul de fezabilitate delimitează clar și zona „C” – descrisă ca fiind zona de dezvoltări imobiliare posibil a fi racordate la rețeaua de alimentare centralizată de furnizare a energiei termice prin extinderi ale căror fezabilități vor fi verificate prin studii specifice.

Acte necesare pentru debranșare

Studiul de fezabilitate propus în dezbatere publică, vizează, pe lângă soluțiile de îmbunătățire a sistemului centralizat de termoficare, și o procedură nouă pentru aprobarera cererdilor de deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

solicitare scrisă din partea Asociației de proprietari pentru emiterea referatului tehnic de specialitate și efectuarea debranșării semnată de reprezentanți legali (administrator și președinte)

Acordul scris al Asociației de Proprietari exprimat prin Hotărârea Adunării Generale, asupra intenției de realizare de către consumator a unui sistem individual de încălzire, conform dispozițiilor art. 37 din Legea 196/2018.

Dovada că nu înregistrează restanțe la plata serviciilor de furnizare a agentului termic (adeverință emisă de către Asociația de Proprietari)

Acordul scris al proprietarului privind accesul în locuință pentru executarea lucrărilor de către personalul furnizorului

Autorizația de construire în original, eliberată de autoritățile locale (conf. Art 111 din Legea 50/1991 și art. 2 alin 1-2 și art 27 din Legea 10/1995)

Documentația tehnică (inclusive proiectul ethnic ) elaborate pentru lucrarea solicitată, întocmită în conformitate cu prevederile legale

Dovada anunțării, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru debranșarea fără avize

Nerespectarea modalității de debranșare poate atrage sancțiuni cuprinse între 5.000 – 10.000 de lei, în cazul în care fapta nu constituie o infracțiune prevăzută de Codul Penal.

Mai multe detalii AICI