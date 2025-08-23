Primăria Bușteni amenință Hidro Prahova: fără avize până nu repară străzile

Primăria Bușteni, condusă de independentul Alexandru Florescu, anunță măsuri drastice împotriva operatorului de apă și canalizare Hidro Prahova al Consiliului Județean.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a instituției, autoritățile locale anunță că nu vor mai emite avize pentru spargerea domeniului public pentru Hidro Prahova!

Este vorba de avizele necesare pentru lucrările la rețelele de apă și canalizare. Condiția impusă de Primăria Bușteni este ca străzile afectate până acum de lucrări să fie refăcute potrivit legislației în vigoare.

”În baza avizelor emise în 2024, termenul de finalizare a unor lucrări era iulie 2024, iar al altora octombrie 2024. Aceste termene nu au fost respectate. De la preluarea mandatului dl. primar Alexandru Florescu, la finalul lunii mai 2025, au avut loc discuții repetate cu Hidro Prahova și cu antreprenorul Tancrad pentru respectarea regulamentelor și refacerea străzilor sparte. Nici aceste angajamente nu au fost respectate! Lucrările începute nu corespund realității, se încearcă minimizarea problemelor și refacerea parțială a străzilor” este mesajul Primăriei Bușteni.

Autoritățile locale acuză că străzile unde a intervenit Hidro Prahova arată ca după război, cu terasemente distruse de utilaje și asfaltări făcute de mântuială.

”Este inadmisibil ca un proiect destinat comunității să devină o sursă de disconfort și frustrare.Primăria Bușteni și-a arătat susținerea proiectului și a emis avize, însă Hidro Prahova și Tancrad nu au demonstrat bunăvoința de a lucra cu responsabilitate pentru oameni.

Din acest motiv, a fost transmisă o notificare oficială către operator și antreprenor, prin care se solicită refacerea urgentă a tuturor zonelor afectate, respectarea strictă a angajamentelor asumate și a regulamentelor privind intervențiile la rețelele de utilități publice și refacerea corectă a domeniului public” au transmis autoritățile locale.