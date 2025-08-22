- Publicitate -

Câte garaje sunt în Ploiești și unde sunt amplasate

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Câte garaje există în Ploiești, unde sunt amplasate și câte locuri de parcare s-ar putea amenaja dacă acestea ar fi desființate? Sunt întrebări legitime pe care mulți ploieșteni și le pun, mai ales în contextul discuțiilor privind introducerea parcărilor de reședință cu plată.

- Publicitate -

În urma solicitării Observatorului Prahovean cu privire la numărul de garaje de pe teritoriul municipiului Ploiești, primăria a transmis o situație, așa cum apare în documentele existente în acest moment în arhiva instituției.

Așa cum precizează administrația locală, majoritatea acestor construcții tip garaj au fost ridicate în anii 1960-1970. La vremea respectivă câte mașini erau oare în Ploiești?

Tot din răspunsul primăriei, sunt peste 300 de garaje, din care doar 64 mai au contracte valabile, și încă 142 de terenuri garaj, din care doar 9 mai au contracte valabile. Pe locul a 450 de garaje/terenuri garaj, potrivit specialiștilor, ar putea fi amenajate peste 675 de locuri de parcare.

Eveniment

Un șofer în vârstă de 71 de ani a lovit un biciclist în Ploiești

Un tânăr în vârstă de 19 de ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ploiești în urma unui accident rutier care a avut loc astăzi...
- Publicitate -

Nu, în mod sigur 675 de locuri de parcare nu ar rezolva problema parcărilor de reședință în Ploiești dar, cu siguranță, ar mai detensiona aglomerările de mașini din zonele blocurilor „comuniste”.

parcare in loc de garaje
Foto cu caracter ilustrativ/informativ

Unde sunt amplasate garaje în Ploiești

„În evidențele Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății și Administrare Fond Locativ figurează contracte de închiriere, încheiate între Municipiul Ploiești și persoane fizice, având ca obiect construcții garaj și teren aparținând domeniului privat al localităţii, pe care au fost amplasate construcţii-provizorii garaje, după cum urmează:

Domeniul Privat:

Construcții garaj proprietatea Municipiului Ploieşti
  • str. Stadionului nr.7 – 1 construcție garaj cu contract de închiriere expirat;
  • str. Kutuzov, nr.2-2 copstrucții garaj cu contract de închiriere expirat;
  • str. Covurlui, nr.7- 1 construcţie garaj cu contract de închiriere expirat;
  • str. Cercelus, nr.16 -1 construcție garaj cu contract de închiriere expirat;
  • str. Cosânzeana , nr.6 – 1 construcţie garaj cu contract de închiriere expirat;
  • str. Democrației nr. 33 – 1 construcție garaj cu contract de închiriere expirat;
  • str. Ștefan cel Mare nr. 9 – 3 construcţii garaj cu contract de închiriere expirat;

TOTAL: 10 construcţii garaj, proprietatea Municipiului Ploiești, edificate pe domeniul privat al Municipiului Ploiești, cu contracte de închiriere expirate

- Publicitate -
Terenuri garaj proprietatea Municipiului Ploiești

Din verificările efectuate, totalul de terenuri garaj este de 293, dintre care pentru un număr de 64 există contracte de inchiriere valabile. Zonele unde sunt amplasate acestea sunt:

garaje ploiesti

garaje ploiesti

De asemenea, în evidențele Serviciului Contracte figurează contracte de închiriere, contracte de concesiune și un contract de superficie, încheiate între Municipiul Ploieşti şi persoane fizice, având ca obiect teren aparținând domeniului public și privat al localității, pe care au fost amplasate construcții-provizorii garaje/copertine. În această situație se află 142 de terenuri garaj, situate în diverse zone ale Ploieștiului, după cum urmează:

terenuri garaje ploiesti

terenuri garaje ploiesti

TOTAL: 142 de astfel de terenuri garaj!

Administrație

Vouchere la energie pentru consumatorii vulnerabili din Ploiești

Consumatorii eligibili din Ploiești, aflaţi în situaţia de sărăcie energetică, vor putea beneficia de un ajutor lunar, în valoare de 50 de lei, pentru...
- Publicitate -

Precizările Primăriei Ploiești

„În același context, precizăm faptul că, în cartierul Mihai Eminescu (str. Rodica, str.Mihai Eminescu, str. Bobâlna, Aleea Pajurei) pe teren proprietatea Municipiului Ploiesti sunt edificate un număr de 75 de garaje.

  • pentru garajele din str. Rodica există emisă autorizația de construire nr.121/1973;
  • pentru garajele situate îintre bl.B3 Aleea Pajurei și bl.7 str. Mihai Eminescu există emisă autorizația de construire nr. 196/02.11.1964;
  • pentru garajele edificate in spatele blocului A7 din str. Bobâlna unt emise 19 autorizați de construire emise intre anii 1976-1977;
  • pentru bateria de garaje situată între bl. A7-str. Bobâlna si bl.5 str. Mihai Eminescu au fost identificate – 32 copertine – (garaje) pentru care există emisă autorizația de construire nr.14209/1995.

Menţionăm că, pentru celelalte construcţii – copertine (garaj) nu au fost identificate autorizații de construire, acestea find figurate pe planul de situație care a stat la baza emiterii autorizației nr. 14209/1995. La nivelul Primăriei municipiului Ploiești au fost întocmite dispoziți de desființare în alte cartiere ale municipiului pentru garajele/copertinele care nu mai au formă contractuală”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Localități din Prahova care pot pierde statutul de oraș și comună

0
Mult controversata propunere de comasare a unor comune, dar...
Exclusiv

Ploiești, orașul păcănelelor. Ce spun clienții sălilor de jocuri

0
Pe străzile din zona de nord a Ploieștiului, imaginea...
Exclusiv

Reportaj la cârciuma din sat. Politica, dezbătută la o bere

2
Așa cum se știe, românul se pricepe la toate....
Exclusiv

Șoferi agresivi filmați în trafic. Câți au rămas fără permis

1
La zece luni de la lansarea platformei Ministerului Afacerilor...
Exclusiv

Criza apei în Prahova. Scuzele lui Nanu și explicația Hidro Prahova

0
De ce nu curge apa la robinete în multe...
- Publicitate -

Știri noi

Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Viața Prahovei

Cod galben de inundații în zona de munte din Prahova

0
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...
Eveniment

Primul refugiu pentru adăpost, amplasat în Bucegi

0
Primul din cele 12 refugii care urmează să ajungă...
Travel&Lifestyle

Back to School #doarlaafi cu vibe bun și outfituri care te reprezintă!

0
Toamna începe cu energie la AFI Ploiești, iar tu...
Eveniment

Strada din Ploiești blocată periodic pentru barbut

0
Chiar dacă pare greu de crezut, ținând cont de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
Emisiuni

Șoferi inconștienți pe drumurile din Prahova

2
Invitații lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Evenimente pe malul Dâmbului, la Ploiești? Da, se poate!

0
Când spui Dâmbu te gândești la un pârâu care...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
Opinii Voxpublica

Drumul Ploiești – Toplița, un coșmar de șase ore!

9
Drumurile României sunt insuficiente pentru numărul autovehiculelor care circulă...
Opinii Voxpublica

De ce Bolojan nu taie de la toți? Pentru că nu-l lasă legea!

7
Pachetul de măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan, denumite...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Vouchere la energie pentru consumatorii vulnerabili din Ploiești

Roxana Tănase -
Consumatorii eligibili din Ploiești, aflaţi în situaţia de sărăcie...

Cât plătești amendă dacă depozitezi ilegal gunoi la Ploiești

Corina Matei -
Gunoiul este prezent cotidian în peisajul ploieștean. Aproape la...

Automatele de validare a biletelor, verificate de TCE Ploiești

Roxana Tănase -
TCE Ploiești a dispus un control pentru verificare a...

80% din plantele noi din Ploiești rezistă secetei

Corina Matei -
În condițiile încălzirii globale, temperaturile ridicate și seceta afectează...
- Publicitate -

A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați

Roxana Tănase -
După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din...

Centru pentru deșeuri voluminoase în Prahova. Unde va fi construit

Roxana Tănase -
În timp ce Ploieștiul rămâne fără centru de colectare...

Câini, terenuri de sport distruse și pescari la Parcul Vest

Roxana Tănase -
Inaugurat în urmă cu nouă ani, Parcul Municipal Vest...

Strada Valea Crângului din Urlați, un real pericol

Corina Matei -
Strada Valea Crângului din orașul Urlați ridică mari probleme...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean