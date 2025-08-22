Câte garaje sunt în Ploiești și unde sunt amplasate

Câte garaje există în Ploiești, unde sunt amplasate și câte locuri de parcare s-ar putea amenaja dacă acestea ar fi desființate? Sunt întrebări legitime pe care mulți ploieșteni și le pun, mai ales în contextul discuțiilor privind introducerea parcărilor de reședință cu plată.

În urma solicitării Observatorului Prahovean cu privire la numărul de garaje de pe teritoriul municipiului Ploiești, primăria a transmis o situație, așa cum apare în documentele existente în acest moment în arhiva instituției.

Așa cum precizează administrația locală, majoritatea acestor construcții tip garaj au fost ridicate în anii 1960-1970. La vremea respectivă câte mașini erau oare în Ploiești?

Tot din răspunsul primăriei, sunt peste 300 de garaje, din care doar 64 mai au contracte valabile, și încă 142 de terenuri garaj, din care doar 9 mai au contracte valabile. Pe locul a 450 de garaje/terenuri garaj, potrivit specialiștilor, ar putea fi amenajate peste 675 de locuri de parcare.

Nu, în mod sigur 675 de locuri de parcare nu ar rezolva problema parcărilor de reședință în Ploiești dar, cu siguranță, ar mai detensiona aglomerările de mașini din zonele blocurilor „comuniste”.

Unde sunt amplasate garaje în Ploiești

„În evidențele Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății și Administrare Fond Locativ figurează contracte de închiriere, încheiate între Municipiul Ploiești și persoane fizice, având ca obiect construcții garaj și teren aparținând domeniului privat al localităţii, pe care au fost amplasate construcţii-provizorii garaje, după cum urmează:

Domeniul Privat:

Construcții garaj proprietatea Municipiului Ploieşti

str. Stadionului nr.7 – 1 construcție garaj cu contract de închiriere expirat;

str. Kutuzov, nr.2-2 copstrucții garaj cu contract de închiriere expirat;

str. Covurlui, nr.7- 1 construcţie garaj cu contract de închiriere expirat;

str. Cercelus, nr.16 -1 construcție garaj cu contract de închiriere expirat;

str. Cosânzeana , nr.6 – 1 construcţie garaj cu contract de închiriere expirat;

str. Democrației nr. 33 – 1 construcție garaj cu contract de închiriere expirat;

str. Ștefan cel Mare nr. 9 – 3 construcţii garaj cu contract de închiriere expirat;

TOTAL: 10 construcţii garaj, proprietatea Municipiului Ploiești, edificate pe domeniul privat al Municipiului Ploiești, cu contracte de închiriere expirate

Terenuri garaj proprietatea Municipiului Ploiești

Din verificările efectuate, totalul de terenuri garaj este de 293, dintre care pentru un număr de 64 există contracte de inchiriere valabile. Zonele unde sunt amplasate acestea sunt:

De asemenea, în evidențele Serviciului Contracte figurează contracte de închiriere, contracte de concesiune și un contract de superficie, încheiate între Municipiul Ploieşti şi persoane fizice, având ca obiect teren aparținând domeniului public și privat al localității, pe care au fost amplasate construcții-provizorii garaje/copertine. În această situație se află 142 de terenuri garaj, situate în diverse zone ale Ploieștiului, după cum urmează:

TOTAL: 142 de astfel de terenuri garaj!

Precizările Primăriei Ploiești

„În același context, precizăm faptul că, în cartierul Mihai Eminescu (str. Rodica, str.Mihai Eminescu, str. Bobâlna, Aleea Pajurei) pe teren proprietatea Municipiului Ploiesti sunt edificate un număr de 75 de garaje.

pentru garajele din str. Rodica există emisă autorizația de construire nr.121/1973;

pentru garajele situate îintre bl.B3 Aleea Pajurei și bl.7 str. Mihai Eminescu există emisă autorizația de construire nr. 196/02.11.1964;

pentru garajele edificate in spatele blocului A7 din str. Bobâlna unt emise 19 autorizați de construire emise intre anii 1976-1977;

pentru bateria de garaje situată între bl. A7-str. Bobâlna si bl.5 str. Mihai Eminescu au fost identificate – 32 copertine – (garaje) pentru care există emisă autorizația de construire nr.14209/1995.

Menţionăm că, pentru celelalte construcţii – copertine (garaj) nu au fost identificate autorizații de construire, acestea find figurate pe planul de situație care a stat la baza emiterii autorizației nr. 14209/1995. La nivelul Primăriei municipiului Ploiești au fost întocmite dispoziți de desființare în alte cartiere ale municipiului pentru garajele/copertinele care nu mai au formă contractuală”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.