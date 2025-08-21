80% din plantele noi din Ploiești rezistă secetei

În condițiile încălzirii globale, temperaturile ridicate și seceta afectează plantele din orașe. Astfel, specialiștii sunt nevoiți să găsească soluții pentru păstrarea spațiilor verzi din marile aglomerări urbane.

- Publicitate -

În ceea ce privește Bucureștiul, specialiștii avertizează că adaptarea peisajului urban din oraș la noile realități climatice nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Ginko Biloba, trifoiul și alte plante rezistente la secetă pot fi soluții pentru a readuce verdeața într-un oraș sufocat de beton și temperaturi extreme, spun aceștia.

Aflat la doar 60 de kilometri de București, Ploieștiul se confruntă cu aceeași problemă. Clima din ce în ce mai secetoasă, face ca plantele de aici să reziste din ce în ce mai greu la secetă.

Sistemele de irigaţii nu fac faţă secetei. Noi specii plantate deja în Ploieşti

Spațiile altădată verzi, sunt din ce în ce mai greu de întreținut iar irigațiile nu fac față, de cele mai multe ori. Cel mai bine se observă în locurile din parcuri unde, odată era iarbă. Acum iarba nici nu mai crește, aceste spații ajungând terenuri cu pământ.

Eveniment Pensiile private vor fi plătite eșalonat, pe 8 ani Guvernul a adoptat proiectul de lege privind plata pensiilor private la care contribuie milioane de angajați români. Potrivit documentului, beneficiarii vor putea retrage maxim 30%...

- Publicitate -

Pentru că lipsa spațiilor verzi amplifică efectele de canicula, SGU Ploieşti a început deja testarea speciilor noi în oraş. Astfel, în scuarul de la Kaufland, şi în Centrul Civic a apărut lavanda.

În zona verde în faţa Primăriei Ploieşti şi în scuarul de la Catedrală au apărut Iarba de Pampas, Achillea, Yucca, Serum și Liatris. De asemenea, pe peluzele din parcuri au început să fie plantate Budleja Davidii.

Plantările viitoare vor ține cont de noile schimbări climatice

„Noi avem programul anual de plantări și folosim plante perene. Toate proiectele care se află în derulare sunt cu plante perene. În proporție de 80% acestea sunt rezistente la secetă”, a precizat, pentru Observatorul Prahovean, Dragoș Măchițescu, directorul general al SGU Ploiești.

- Publicitate -

Cu toate acestea nu este de ajuns pentru că, în Ploiești, cu mulți ani în urmă, spațiile verzi au fost gândite cu plante nu foarte rezistente secetei. Așa că societatea, în perioada următoare, are în plan și înlocuirea speciilor de plante cu unele mai rezistente noilor realități climatice.

„Acum lucrăm la noul plan de plantări pentru următorii doi ani și avem o plaja mare de plante noi”, a mai precizat directorul SGU.

Printre arborii care vor intra în curând în alcătuirea spațiilor verzi din Ploiești se numără: salcâmul, molidul și Ginkgo Biloba. „Ne orientam spre arbori rezistenți la șocul termic, (diferență mare de temperatură) și temperaturi foarte ridicate”, a ținut să precizeze directorul Măchițescu. În plus, se mai iau în calcul pentru plantare în viitor arbuști rezistenți la soare cum ar fi: Salcia japoneză, Nandina domestică și Photina fraseri.

Administrație A început marcarea copacilor din Ploiești care vor fi tăiați După modelul clădirilor cu bulină roșie, arborii uscați din Ploiești vor fi marcați cu vopsea spray, urmând ca, etapizat, să aibă loc tăierea lor....

- Publicitate -

La capitolul „flori” se iau în calcul Echinacea, Rudbekia și Peroskia, au precizat reprezentanții SGU pentru Observatorul Prahovean.

Zeci de sesizări am primit și primim la redacție cu privire la copacii, în special din sfera coniferelor, care se usucă și care au nevoie să fie tăiați. Nu este vina cuiva, nu este vina unei irigări deficitare. Pur și simplu, aceste specii de plante au nevoie de o climă mai umedă pentru a putea supraviețui.

Tocmai de aceea spațiile verzi din Ploiești sunt deja regândite și se vor planta aici alte specii de plante pentru ca, totuși, aceste spații să nu dispară în totalitate.