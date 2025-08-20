Concurs pentru două posturi în cadrul Primăriei Ploiești

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) din cadrul Primăriei Ploiești organizează concurs pentru ocuparea a două funcții de conducere.

Primul este cel de șef Serviciu Incluziune Socială, Dezvoltare Servicii Sociale, Grad II, iar celălalt este de șef serviciu beneficii sociale, Grad II. Anunțurile de concurs au fost postate doar pe site-ul instituției, nu și pe platforma națională posturi.gov.ro.

Concursurile se organizează la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești şi constă în proba scrisă (în data de 24.09.2025) şi interviu în termen de maxim 5 zile lucrătoare de data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar de către candidații care au obținut minimum 70 puncte la proba scrisă.

Condițiile de participare sunt :

să îndeplinească condițiile prevăzute de art. V alin.(2) şi VII alin. (19) şi alin. (36) şi art. XV din OUG nr. 121/2023, art. 465 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul ştiințe socio-umane;

-studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice,

management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă

echivalentă;

-să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere minimum 5 ani;

-să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Postul este cu durată normală a timpului de muncă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 21.08.2025-09.09.2025, între orele 9.00- 14.00, la sediul instituției din Piața Eroilor nr. 1A.

Detalii despre actele obligatorii care trebuie depuse la dosar, precum și bibliografia sunt disponibile aici:

ANUNT-INCLUZIUNE-SOCIALA

ANUNT-BENEFICII-SOCIALE