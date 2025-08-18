Chiar și cu camere video, Drumul Sării e groapă de gunoi

Drumul Sării, strada aflată la marginea cartierului Bereasca din Ploiești, este o zonă care, în timp, a ajuns o adevărată groapă de gunoi. Moloz, deșeuri din construcții, dar și gunoi menajer completează peisajul parcă desprins din filmele distopice, când omenirea a dispărut.

Și toate acestea se întâmplă sub „atenta” supraveghere a camerelor video, amplasate strategic, astfel încât să surprindă imagini clare cu cei care aruncă deșeuri pe spațiul public. Și, în ciuda acestor camere, lumea nu pare a avea nicio jenă în a arunca ce-i vine, pe unde vine… că altfel nu se explică munții de gunoaie care se văd în imagini.

Măsuri în cazul de la Drumul Sării nu s-au luat. Nu e amendat nimeni niciodată, așa că nici nu e de mirare că obiceiul de a transforma zona în groapă de gunoi continuă.

Pe filmare se aude clar cum cititorul comentează „bine că avem concerte pe bulevard”. Păi ce legătură au concertele de pe bulevard cu nesimțirea celor care aruncă gunoiul? Dar, așa cum ne-am obișnuit, orice merge rău în orașul Ploiești are legătură cu Republica de sub Castani și cu organizarea concertelor din oraș.

Drumul Sării din Ploiești nu a fost transformat în groapă de gunoi pentru că avem concerte pe bulevard. Drumul Sării a fost transformat în groapă de gunoi pentru că oamenii nu sunt civilizați și pentru că autoritățile nu aplică amenzi.

Din păcate, amenzile usturătoare sunt singurele care pot curăța, la propriu, acest oraș. Și, culmea, ele pot fi date chiar și timpul concertelor de pe bulevard, de care se bucură atâta lume!