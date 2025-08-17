- Publicitate -
Foto sursă: Facebook - Primăria Ploiești

Graffiti live, demonstrații și concerte, pe Bulevardul Castanilor

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Seria evenimentelor derulate pe Bulevardul Castanilor din Ploiești continuă, duminică, sub sloganul Republica Tinerilor. Nu vor lipsi atelierele de artă, demonstrațiile echipelor de robotică din Prahova, dar nici spectacolele și concertele.

- Publicitate -

Din articol

La Ploiești, duminică, vor continua evenimentele pe Bulevardul Castanilor. Nu vor lipsi demonstrațiile de graffiti live painting, dar nici atelierele creative.

Programul evenimentelor de duminică 17 august

  • 16:00-21:00 Graffiti live painting în cadrul Urban Street Art Festival (Asociația Eurospirit)
  • 17:00-19:00 Atelier al echipei EUROPULS (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
  • 17:00-18:00 Atelier prim-ajutor (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
  • 17:30-19:30 Atelier de artă (CȘE CACS)
  • 18:00-19:00 Atelier de origami (CȘE CACS)

Demostrații ale echipelor de robotică și demonstrații sportive

  • 18:00-19:00 Demonstrații ale echipelor de robotică din Prahova (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
  • 19:00-20:00 Jocuri non-formale (Asociația Masterpeace România)
  • 18:00-20:00 Demonstrații sportive (Asociația iSports)
  • 18:00-19:00 Workshop – Ne place arta modernă?  (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)
  • 19:00-21:00 Demonstrații/Jocuri Sportive (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)

Spectacole și concerte, duminică, pe Bulevardul Castanilor

  • 17:00-18:00 Teatru de improvizație – IMPROTECA (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
  • 18:00-18:30 Concert „Chitara Prahovei” și Marius Glonț (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
  • 18:30-20:10 Concert tinere talente (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
  • 18:35-18:50 Anisia Ionescu
  • 18:50-19:05 Daria Ioana Boboc
  • 19:05-19:25 Maya Elena Burloiu
  • 19:25-19:30 Antonia Visarion Barac
  • 19:30-19:50 Daria Maria Cucu
  • 19:50-20:10 Alexandru Cucu
  • 20:30-21:30 Concert FLORIAN RUS
  • 21:30-22:30 DJ DUPIRU (Asociația Masterpeace România)

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

2 COMENTARII

  1. Super, graffiti live și concerte… direct în cuptorul stradal de pe Bulevardul Castanilor. Cine are nevoie de strand când ai evenimente în aer liber?” 😎
    Bravo edilului! Evenimentele lui dovedesc că tinerii se dezvoltă cel mai bine… în condiții de saună gratuită.” 🥵
    #Ploiestiorasviu. fara un singur strand dar cu Republica Gainat

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

0
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Exclusiv

Primăria Cerașu, prima din țară cu automat pentru sticle

1
Prima primărie din țară care a achiziționat un automat...
Exclusiv

Spitalul Floreasca ascunde sub preșul GDPR coloniile de bacterii ucigașe

0
Spitalul Floreasca a refuzat transmiterea unui punct de vedere...
Exclusiv

Centrul unde dependenții primesc o șansă reală pentru o viață nouă

1
Pe dealurile pline de vii din Chițorani, comuna Bucov,...
Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Știri noi

Național

E rușinos că nu avem centru de arși după Colectiv? Reacția lui Arafat

0
Şeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu...
Eveniment

Caritas în varianta 2025. Românii, păcăliți cu ajutorul AI

0
O nouă schemă piramidală, care amintește de celebra escrocherie...
Locuri de Muncă

Posturi vacante la spitale din Prahova. Se caută manageri și medici

0
Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs...
Eveniment

Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump

0
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis liderilor europeni, în...
Sănătate

Bolnavii vor putea reclama trimiterea abuzivă de la stat la privat

1
De la 1 septembrie 2025, pacienţii vor putea raporta...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ciolacu a tipărit iluzii, Bolojan taie, sinecurile prosperă

2
Românii urlă azi la Bolojan că le taie din...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

2
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cristian Ganea, mandat de 4 ani în funcția de director la Hale

Roxana Tănase -
Conducerea de la SC Hale și Piețe Ploiești nu...

Disponibilizări la Primăria Ploiești. Câți angajați vor fi concediați

Roxana Tănase -
Pachetul de măsuri propus de Guvernul Bolojan va conduce,...

Lista proiectelor cu finanțare PNRR blocate la Ploiești

Roxana Tănase -
Trei dintre proiectele cu finanțări PNRR vor fi blocate...

Balastiere din Târgsoru Vechi, amendate. Lista neregulilor

Marius Nica -
Prefectura Prahova a anunțat astăzi rezultatele controalelor efectuate recent...
- Publicitate -

Lista primăriilor din Prahova care au primit bani prin PNRR

Roxana Tănase -
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat,...

Criză de spații la Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești

Marius Nica -
Consilierii ploieșteni se reunesc astăzi într-o ședință extraordinară, după...

Lista locurilor de joacă din Ploiești unde intervin angajații SGU

Roxana Tănase -
Angajații SGU Ploiești vor interveni pentru toaletarea copacilor uscați...

Disponibilizări în primării. Ce spun edilii din Prahova

Roxana Tănase -
Reducerea numărului de funcționari publici din primării și a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean