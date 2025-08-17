Graffiti live, demonstrații și concerte, pe Bulevardul Castanilor

Seria evenimentelor derulate pe Bulevardul Castanilor din Ploiești continuă, duminică, sub sloganul Republica Tinerilor. Nu vor lipsi atelierele de artă, demonstrațiile echipelor de robotică din Prahova, dar nici spectacolele și concertele.
La Ploiești, duminică, vor continua evenimentele pe Bulevardul Castanilor. Nu vor lipsi demonstrațiile de graffiti live painting, dar nici atelierele creative.
Programul evenimentelor de duminică 17 august
- 16:00-21:00 Graffiti live painting în cadrul Urban Street Art Festival (Asociația Eurospirit)
- 17:00-19:00 Atelier al echipei EUROPULS (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
- 17:00-18:00 Atelier prim-ajutor (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
- 17:30-19:30 Atelier de artă (CȘE CACS)
- 18:00-19:00 Atelier de origami (CȘE CACS)
Demostrații ale echipelor de robotică și demonstrații sportive
- 18:00-19:00 Demonstrații ale echipelor de robotică din Prahova (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)
- 19:00-20:00 Jocuri non-formale (Asociația Masterpeace România)
- 18:00-20:00 Demonstrații sportive (Asociația iSports)
- 18:00-19:00 Workshop – Ne place arta modernă? (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)
- 19:00-21:00 Demonstrații/Jocuri Sportive (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)
Spectacole și concerte, duminică, pe Bulevardul Castanilor
- 17:00-18:00 Teatru de improvizație – IMPROTECA (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
- 18:00-18:30 Concert „Chitara Prahovei” și Marius Glonț (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
- 18:30-20:10 Concert tinere talente (Casa de Cultură I. L. Caragiale a Municipiului Ploiești)
- 18:35-18:50 Anisia Ionescu
- 18:50-19:05 Daria Ioana Boboc
- 19:05-19:25 Maya Elena Burloiu
- 19:25-19:30 Antonia Visarion Barac
- 19:30-19:50 Daria Maria Cucu
- 19:50-20:10 Alexandru Cucu
- 20:30-21:30 Concert FLORIAN RUS
- 21:30-22:30 DJ DUPIRU (Asociația Masterpeace România)
Super, graffiti live și concerte… direct în cuptorul stradal de pe Bulevardul Castanilor. Cine are nevoie de strand când ai evenimente în aer liber?” 😎
Bravo edilului! Evenimentele lui dovedesc că tinerii se dezvoltă cel mai bine… în condiții de saună gratuită.” 🥵
#Ploiestiorasviu. fara un singur strand dar cu Republica Gainat
Nu este ilegala blocarea unui drum? Sau nu cunosc eu legea bine? Politia,nu poate fi sesizata?