Graffiti live, demonstrații și concerte, pe Bulevardul Castanilor

Seria evenimentelor derulate pe Bulevardul Castanilor din Ploiești continuă, duminică, sub sloganul Republica Tinerilor. Nu vor lipsi atelierele de artă, demonstrațiile echipelor de robotică din Prahova, dar nici spectacolele și concertele.

- Publicitate -

La Ploiești, duminică, vor continua evenimentele pe Bulevardul Castanilor. Nu vor lipsi demonstrațiile de graffiti live painting, dar nici atelierele creative.

Programul evenimentelor de duminică 17 august

16:00-21:00 Graffiti live painting în cadrul Urban Street Art Festival (Asociația Eurospirit)

17:00-19:00 Atelier al echipei EUROPULS (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)

17:00-18:00 Atelier prim-ajutor (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)

17:30-19:30 Atelier de artă (CȘE CACS)

18:00-19:00 Atelier de origami (CȘE CACS)

Demostrații ale echipelor de robotică și demonstrații sportive

18:00-19:00 Demonstrații ale echipelor de robotică din Prahova (Consiliul Județean al Elevilor Prahova)

19:00-20:00 Jocuri non-formale (Asociația Masterpeace România)

18:00-20:00 Demonstrații sportive (Asociația iSports)

18:00-19:00 Workshop – Ne place arta modernă? (Asociația Eurospirit – Zbor Hub Ploiești)

19:00-21:00 Demonstrații/Jocuri Sportive (Asociația iSports și Clubul Sportiv Județean Prahova)

Spectacole și concerte, duminică, pe Bulevardul Castanilor