- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Balastiere din Târgsoru Vechi, amendate. Lista neregulilor

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Prefectura Prahova a anunțat astăzi rezultatele controalelor efectuate recent la două balastiere din comuna Târgsoru Vechi.

- Publicitate -

Astfel, potrivit unui comunicat al instituției, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova a aplicat o amendă de 50.000 lei.

Firma respectivă nu notificat autoritatea de reglementare ce cantități semnificative de materiale pentru amestecuri bituminoase utilizate a extras pentru construcția șoselelor.

Totodată, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ICJ Prahova a aplicat două amenzi în valoare de 10.000 lei fiecare.

Eveniment

Mama unui elev din Gornet Cuib a vrut comasare ca să scape de simultan

În timp ce comasarea școlilor produce efecte nedorite în rândul profesorilor, părinților și elevilor, un caz, probabil, unic, ne-a fost semnalat  în Gornet Cuib....
- Publicitate -

Cele două balastiere încărcau camioanele fără să le cântărească, astfel încât să nu depășească masa totală maximă admisă în circulație.

Un alt control, efectuat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova este încă în derulare.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Exclusiv

Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină

0
Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în...
Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

3
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

0
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

0
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Social

Sora ploieștencei arse, infectată la Floreasca, noi mărturii cutremurătoare

0
Lavinia Vlad, ploieșteanca în vârstă de 37 de ani,...
Administrație

Lista proiectelor cu finanțare PNRR blocate la Ploiești

0
Trei dintre proiectele cu finanțări PNRR vor fi blocate...
Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Cascadorii periculoase pe drumurile din Prahova

0
Jurnaliștii Claudiu Vasilescu și Ștefan Vlăsceanu  au fost invitații...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Curentul ne ustură la buzunare. Cum își bate joc statul de vulnerabili

0
De la 1 iulie, plafonarea tarifelor la energia electrică...
Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lista proiectelor cu finanțare PNRR blocate la Ploiești

Roxana Tănase -
Trei dintre proiectele cu finanțări PNRR vor fi blocate...

Lista primăriilor din Prahova care au primit bani prin PNRR

Roxana Tănase -
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat,...

Criză de spații la Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești

Marius Nica -
Consilierii ploieșteni se reunesc astăzi într-o ședință extraordinară, după...

Lista locurilor de joacă din Ploiești unde intervin angajații SGU

Roxana Tănase -
Angajații SGU Ploiești vor interveni pentru toaletarea copacilor uscați...
- Publicitate -

Disponibilizări în primării. Ce spun edilii din Prahova

Roxana Tănase -
Reducerea numărului de funcționari publici din primării și a...

Amenzi de 23.450 lei primite de cei care murdăresc Ploieștiul

Claudiu Vasilescu -
”Coji de semințe sau mizerie pe spațiul public, nepăsare?Te...

Republica Tinerilor, în weekend, la Ploiești. Programul evenimentelor

Roxana Tănase -
Seria evenimentelor derulate pe Bulevardul Castanilor va continua, în...

Lista traseelor TCE care vor fi eliminate la Ploiești – PROIECT

Roxana Tănase -
Reducerea cheltuielilor la SC Transport Călători Express, societatea de...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean