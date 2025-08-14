Balastiere din Târgsoru Vechi, amendate. Lista neregulilor

Prefectura Prahova a anunțat astăzi rezultatele controalelor efectuate recent la două balastiere din comuna Târgsoru Vechi.
Astfel, potrivit unui comunicat al instituției, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova a aplicat o amendă de 50.000 lei.
Firma respectivă nu notificat autoritatea de reglementare ce cantități semnificative de materiale pentru amestecuri bituminoase utilizate a extras pentru construcția șoselelor.
Totodată, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ICJ Prahova a aplicat două amenzi în valoare de 10.000 lei fiecare.
Cele două balastiere încărcau camioanele fără să le cântărească, astfel încât să nu depășească masa totală maximă admisă în circulație.
Un alt control, efectuat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova este încă în derulare.