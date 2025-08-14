Disponibilizări în primării. Ce spun edilii din Prahova

Reducerea numărului de funcționari publici din primării și a polițiștilor locali sunt doar câteva dintre măsurile propuse de Guvernul Bolojan. În Prahova, unele primării au redus, de câțiva ani, număr de posturi pe motiv că bugetele locale nu acoperă nici măcar cheltuielile de funcționare.

- Publicitate -

La nivel național se vorbește despre disponibilizarea a 40.000 de funcționari publici și polițiști locali din administrațiile locale. (Detalii AICI).

Proiectul aflat în dezbatere la nivel național prevede pentru poliția locală un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii.

În Prahova, organigramele multor primării au fost diminuate cu mult înainte de apariția primelor discuții privind proiectul aflat în dezbatere. Asta în contextul în care, în unele cazuri, bugetele locale nu asigură nici măcar cheltuielile de funcționare.

Eveniment Coloane de mașini pe Centura Ploieștiului, Comarnic și Bușteni Minivacanța din această săptămână făcut ca traficul să se aglomereze pe DN1 în Prahova, încă de joi, de la orele prânzului.Astfel, se circulă în...

- Publicitate -

Disponibilizări în grafic

Cele mai mari efecte legate de disponibilizări vor fi la Ploiești, unde din organigrama Poliției Locale este posibil să dispară peste 40 de posturi. (Detalii AICI).

În Prahova există, însă, localități cu un număr mult mai mic de polițiști locali față de normele actuale. (Detalii AICI).

De altfel, organigrama multor primării din Prahova este subdimensionată de mai mulți ani, pe motiv că bugetele nu pot acoperi nici cheltuielile de funcționare.

- Publicitate -

Posturi vacante la Urlați

La Urlați, de exemplu, La Poliția Locală sunt două posturi vacante, iar un polițist local va ieși la pensie.

„Avem multe posturi vacante la Urlați. La Poliția Locală avem două posturi vacante, iar un polițist local va ieși la pensie”, ne-a explicat Marian Măchițescu (PNL), primarul orașului Urlați.

În așteptarea deciziilor oficiale

Contactat telefonic, Silviu Negraru (PSD), primarul orașului Mizil, susține că, momentan, proiectul privind măsurile fiscale nu a fost aprobat.

Administrație Criză de spații la Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești Consilierii ploieșteni se reunesc astăzi într-o ședință extraordinară, după ce ultima nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum. Pe ordinea de zi se...

- Publicitate -

„Așteptăm deciziile oficiale. Dacă proiectul se menține în forma actuală, reducerile nu vor avea efect major. Orașul Mizil are o populație de peste 15.000 de locuitori.

Avem la această oră 16 polițiști locali, iar dacă se menține propunerea din proiect ar trebui să avem 12… 13 polițiști locali.

Din punctul meu de vedere trebuie să așteptăm forma finală a proiectului pentru a cunoaște care sunt măsurile concrete care vor fi dispuse”, a precizat Silviu Negraru, primarul orașului Mizil.

- Publicitate -

Analiză pe tema organigramei

La Măgurele, potrivit primarului Vasilică Diaconu (PNL), încă se fac analize cu privire la efectele propunerii avansate la nivel național.

„La această oră suportăm tot din buget salariile polițiștilor locali. Avem patru polițiști locali. Așteptăm să vedem cum va fi propunerea finală.

Dacă e cazul ne vom conforma, dar, așa cum este proiectul, nu vor exista modificări majore.

- Publicitate -

Maximum o persoană ar putea fi disponibilizată la Poliția Locală. La Primăria Măgurele sunt 24 de funcționari publici și personal contractual. Sperăm că nu vom fi afectați”, a precizat Vasilică Diaconu (PNL), primarul comunei Măgurele.