Câinii maidanezi și-au făcut din nou apariția în Ploiești

Fie că este vorba de Șoseaua Nordului, fie că este vorba de zona 9 Mai sau Sud Eminescu, grupurile de câini maidanezi au reînceput să-și facă apariția în Ploiești, ca pe vremea primarului Volosevici. În haite de trei – cinci exemplare mature își fac veacul pe aleile dintre blocuri, lătrând noaptea sau repezindu-se atunci când trece un ploieștean cu câte un patruped la plimbare.

Nu este vina lor, a câinilor, evident, dar administrația trebuie să găsească o soluție pentru acești maidanezi. După lăsarea întunericului încep corurile de lătrături care, uneori, durează ore în șir.

În niciun oraș civilizat prezența maidanezilor nu mai este o problemă. La noi, la Ploiești, însă, periodic revine în atenția oamenilor deoarece administrația nu a găsit o modalitate pentru a curăța orașul.

Pe vremea lui Volosevici, era ca un făcut. Exista un circuit bine stabilit: Oamenii făceau sesizări la primărie, nu erau băgați în seamă. Sesizau presa, trimiteau fotografii și, brusc, într-o zi sau două haita dispărea. Dar doar pentru a reapărea, fix aceeași haită, fix în aceeași zonă, două sau trei luni mai târziu. Și procesul era reluat.

Auto-moto

Accident în Lipănești. O femeie a căzut de pe o trotinetă electrică

Un accident rutier mai puțin obișnuit s-a produs, vineri după-amiază, pe Drumul Județean 217, în satul Zamfira, comuna Lipănești. Potrivit primelor informații furnizate de polițiști,...
Obiceiurile s-au schimbat de când cu noua administrație. „Câinii dispar pentru o perioadă mai lungă dar, când reapar, sunt… alții. Alți câini și urmează alt comportament, altă marcare de teritoriu. Când o să sară unul dintre ei, nu știi. Cum să treci pe lângă ei, nu știi, că nu știi când se repede vreunul”, ne-a scris un cititor la redacție, referitor la o situație din cartierul Cina.

Nici la vest, sau la Eminescu, situația nu diferă. Haite de câini și-au făcut apariția, iar unii nici măcar nu au chip în ureche. „I-au adus de curând, de vreo două zile. Au lătrat azi-noapte de au înnebunit. Mi-e groază de cum o să facă în weekend, când începe iar vânzoleala de pe bulevard…”, a povestit un locatar din Eminescu.

Din păcate, situația câinilor maidanezi din Ploiești este departe de a fi rezolvată. Dacă alte orașe nu ar fi rezolvat-o deja de ani buni, aș fi spus că legislația românească este deficitară. Dar, atâta timp cât Bucureștiul, care era PLIN, a scăpat, atâta timp cât Craiova a scăpat, iar de orașele din vestul țării nici nu mai vorbim, persistența acestei probleme la Ploiești este, într-un fel, inexplicabilă.

Solicităm, pe această cale, un punct de vedere Primăriei Ploiești, cu privire la situația câinilor fără stăpân din oraș.

1 COMENTARIU

  1. Administrația excelează la capitolul „diversitate”: câinii se schimbă constant, ca să nu se obișnuiască oamenii cu fețele lor. E o strategie culturală: un festival permanent al fricii, cu intrarea liberă și finanțare publică.

    (da,da stiu sunt hater, actualul are „,doar” 9 luni de mandat,celalaltnu facea nimic….)

    Propun noul slogan al orașului:
    „Republica Ploiești – aici oamenii plătesc taxe, câinii locuiesc gratis.”

    #Ploiestiorasviu

