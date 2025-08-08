Lista străzilor din Ploiești care intră în reparații

Primăria Ploiești anunță că lucrările de reparații stradale continuă în mai multe cartiere ale orașului.

Astfel, de la începutul lunii iulie și până acum, s-a lucrat pe 21 de străzi, iar în aceste zile se repară Bulevardul Petrolului.

Începând de vineri, 8 august, drumarii se vor muta pe străzile Gheorghe Lazăr și Democrației, iar în perioada următoare vor urma următoarele străzi: Lupeni, Udriște Năsturel, Carpenului și Drăgănești.

Reamintim că primarul Mihai Polițeanu a declarat, la Observatorul Prahovean LIVE, că bugetul de investiții nu permite decât lucrări de reparații ale străzilor.

