Parcul Libertății din Ploiești, ținta actelor de vandalism

Peste 20 de corpuri de iluminat din Parcul Libertății din Ploiești au fost vandalizate. Servicii Gospodărire Urbană (SGU) a anunțat, joi, că prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar angajații societății au remediat problemele.

Situat în zona de vest a orașului, Parcul Libertății, inaugurat în 2008, a fost ținta actelor de vandalism. De data aceasta vorbim de vandalizarea a 22 de corpuri de iluminat.

Prejudiciul, potrivit reprezentanților SGU Ploiești, a fost recuperat în totalitate. Cei care au vandalizat corpurile de iluminat erau minori, iar prejudiciul a fost acoperit de către părinții acestora.

Anunțul SGU Ploiești privind vandalizările din Parcul Libertății

„Din păcate de multe ori, una greșit înțeleasă… Cu toții ne dorim un oraș mai frumos și locuri în care să ne putem relaxa, iar Parcul Libertății este unul dintre acele spații de care ar trebui să fim cu toții mândri.

Totuși, unii dintre cei care trec pragul parcurilor aleg să înțeleagă libertatea ca pe o scuză pentru a nu respecta locul, dar mai ales pe ceilalți.

Vorbim concret despre vandalizarea a 22 de corpuri de iluminat amplasate în Parcul Libertății din Ploiești!

Din fericire, cu ajutorul celor de la Secția de Poliție Nr 3 din Ploiești dar și a Grup Feroviar Român S.A, prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar angajații SGU Ploiești au remediat problema, astfel încât să ne putem bucura din nou în siguranță de liniștea serilor de vară, într-un loc special!

Este imperativ să cultivăm înțelegerea că libertatea presupune nu doar drepturi, ci și obligații!

Pentru că libertatea adevărată începe acolo unde respectăm ceea ce avem, ca să ne putem bucura toți, acum și pe viitor de Parcul Libertății, așa cum merită: curat, luminat și primitor! Împreună pentru un Ploiești mai curat!