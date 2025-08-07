Cât te costă să recuperezi mașina ridicată la Ploiești

La Ploiești s-au intensificat acțiunile de sancționare a conducătorilor auto care își parchează mașinile neregulamentar. „Sancțiunile depășesc cu mult taxa pentru o oră de parcare”, susține SGU Ploiești.
„Oprirea sau staționarea în locuri nepermise, cum ar fi în dreptul intrărilor, ieșirilor, pe zonele pietonale, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități sau pe căile de acces pentru urgențe, este interzisă și poate genera sancțiuni a căror valoare depășește cu mult taxa pentru o oră de parcare”, a anunțat SGU Ploiești
Atenție, însă! Noul regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar, aprobat în acest an la Ploiești, prevede sancțiuni mult mai mari.
Cât costă tarifele pentru recuperarea mașinii
- ridicare, eliberare autovehicul 500 lei cu TVA inclus;
- eliberare autovehicul în curs de ridicare 245 lei cu TVA inclus;
- tariful de depozitare ce va fi aplicat de către Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în cuantum de 13 lei/zi.
Lista zonelor unde este interzisă staționarea
- Vehiculele staționate pe partea carosabilă a drumurilor publice
- Vehiculele staționate pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului a executat amenajări
- Vehiculele staționate în dreptul căilor de access în instituții publice/private , parcări publice, garaje, în dreptul punctelor de colectare gunoi menajer, sticlă, hârtie, rampe pentru aprovizionarea magazinelor, precum și în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice
- Vehiculele staționate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu dizabilități, ocupate de o persoană neîndreptățită
- Vehiculele, altele decât cele care efectuează transport în regim de taxi și transport public de călători, staționate în locurile de așteptare clienți pentru transportul în regim de taxi și în stațiile de îmbarcare/debarcare călători destinate transportului public de personae
- Vehiculele staționate în parcuri, alei pietonale, zone verzi, piețe, piațete, scuaruri, peluze dintre carosabil și trotuare, spațiu de joacă pentru copii, grădini publice, trotuare, terenuri de sport, rampe care facilitează aprovizionarea cu marfă a magazinelor
- Vehicule staționate neregulamentar pe locurile de parcare concesionate de SC Servicii Gospodărire Urbană Ploiești, cât și obstrucționarea locurilor din parcările publice cu plată
- Vehiculele staționate neregulamentar, dacă prin aceasta se limitează sau se blochează trecerile de pieton
- Vehiculul/autovehiculul blocat, după 10 ore de la întocmirea notei de constatare care stabilește blocarea acestuia de către echipajul de blocări al SGU Ploiești
Ca de obicei, administratia locala începe cu măsuri punitive (amenzi, ridicări) fără a asigura un număr suficient de locuri de parcare legale și accesibile. În unele cazuri:
Parcările publice cu plată sunt insuficiente sau prost semnalizate.
Nu există alternative reale pentru șoferi în zonele aglomerate (ex: în preajma instituțiilor, spitalelor, cartierelor de blocuri).
Nu s-au creat suficiente locuri pentru persoanele cu dizabilități sau pentru aprovizionarea magazinelor.
HG 1391/2006 (Regulamentul de aplicare a Codului Rutier) și Legea 273/2020 prevăd că:
Autoritățile locale au obligația să asigure locuri de parcare suficiente și corect semnalizate.
Ridicarea sau sancționarea vehiculelor trebuie să fie ultima măsură, nu prima.Dar cand nu sunt bani de salarii la primarie datorita management defectuos, sunt de inteles aceste decizii.