Cât te costă să recuperezi mașina ridicată la Ploiești

La Ploiești s-au intensificat acțiunile de sancționare a conducătorilor auto care își parchează mașinile neregulamentar. „Sancțiunile depășesc cu mult taxa pentru o oră de parcare”, susține SGU Ploiești.

- Publicitate -

„Oprirea sau staționarea în locuri nepermise, cum ar fi în dreptul intrărilor, ieșirilor, pe zonele pietonale, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități sau pe căile de acces pentru urgențe, este interzisă și poate genera sancțiuni a căror valoare depășește cu mult taxa pentru o oră de parcare”, a anunțat SGU Ploiești

Atenție, însă! Noul regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar, aprobat în acest an la Ploiești, prevede sancțiuni mult mai mari.

Cât costă tarifele pentru recuperarea mașinii

ridicare, eliberare autovehicul 500 lei cu TVA inclus;

eliberare autovehicul în curs de ridicare 245 lei cu TVA inclus;

tariful de depozitare ce va fi aplicat de către Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în cuantum de 13 lei/zi.

Lista zonelor unde este interzisă staționarea