De ce nu se taie copacii înalți din Ploiești. Explicația SGU

În contextul intensificărilor episoadelor de vreme severă, tot mai mulți ploieșteni reclamă faptul că, în oraș se află arbori înalți, care reprezintă un pericol, în cazul vijeliilor puternice. Recent, în data de 25 iulie 2025, un copac a căzut pe o mașină, pe strada Mihai Eminescu din Ploiești. Dar episoade de acest gen au mai fost și în trecut.

În 2024, un copac a căzut, în luna august, tot peste o mașină, pe Aleea Găgeni din zona de nord a Ploieștiului. Mașini au fost avariate și în luna septembrie 2024, tot din cauza copacilor căzuți în timpul fenomenelor meteo extreme.

Și, în aceste condiții, tot mai mulți ploieșteni se întreabă dacă nu se poate ceva pentru îndepărtarea pericolelor de acest gen din oraș, în sensul intervenirii SGU Ploiești pentru reducerea înălțimii arborilor.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții SGU Ploiești au explicat motivele pentru care nu se poate interveni în cazul corectării pe înălțime a arborilor.

„Noi aplicăm prevederile Legii 24/2007, care reglementează lucrările de doborâre, toaletare sau tăieri de corecție a arborilor.

Aceasta prevede că în cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arțari, mesteacăn, stejar) plantați pe spațiile verzi din domeniul public, precum și al celor plantați în aliniamente în lungul bulevardelor și străzilor, pe terenurile din zonele urbane și rurale, este interzisă intervenția cu tăieri în coroana acestora, cu excepția lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranța traficului pietonal și rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum și a celor de pe traseul rețelelor aeriene”, au precizat aceștia.

Obiectivul lucrărilor asupra arborilor, mai spun aceștia, este de a păstra plantele viabile, sănătoase și atractive, urmărind obținerea unei coroane echilibrate, care sa facă față și vremii severe.

În ceea ce privește perioadele când pot fi realizate toaletări, reprezentanții SGU Ploiești au precizat că speciile de conifere pot fi tunse preferabil în perioasguda de repaus vegetativ (noiembrie-februarie) pentru a minimaliza pierderile de sevă și rășină, limitându-se astfel și atacul dăunătorilor și a bolilor.

În ceea ce privește reducerea înălțimii arborilor, Dragoș Măchițescu, director general al SGU Ploiești, a ținut să precizeze că, în ciuda solicitărilor pe care societatea le primește, „nu se vor realiza toaletări drastice având ca rezultat amputarea prin retezare a coronamentului, deoarece arborii vor intra rapid în declin și vor constitui un viitor pericol”. „Nu se va înlătura niciodată mai mult de 30% din coronament!”, a subliniat directorul SGU.

„Urmărim ca arborii să aibă coroana integră pentru a absorbi noxele și dioxidul de carbon, pentru a elibera oxigenul într-un oraș super poluat și pentru a ne asigura un trai bun și sustenabil. Arborii purifică aerul, reglează clima, protejează solul și susțin biodiversitatea, fiind esențiali pentru supraviețuirea și bunăstarea noastră”, a concluzionat directorul SGU Ploiești.

