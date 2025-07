Primăriile din Prahova unde funcționarii intră în grevă

Pe 30 iulie, membrii Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR) vor intra în grevă generală. Pe lista primăriilor unde se anunță proteste și blocarea activității apar și 21 din Prahova.

- Publicitate -

UPDATE: Greva a fost suspendată în urma negocierilor.

Guvernul vrea să reducă personalul din primării

Guvernul a pregătit o reformă a administrației locale, iar primăriile și consiliile județene sunt vizate de reducerile de personal. Măsura a fost anunțată recent de Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „Una din măsurile importante care va fi propusă este plafonarea numărului de angajați, deci stabilirea unui număr maxim, care va fi stabilit pentru fiecare localitate la nivel național. În felul ăsta vom avea un număr de angajați ai primăriilor din România în funcție de mărimea localității și un număr maxim de angajați pentru consiliile județene.”

Sindicaliștii amenință cu greva generală

Intenția guvernului de a reduce personalul din primării i-a nemulțumit pe cei din Sindicatul SCOR, care amenință cu greva generală.

Administrație Comuna din Prahova unde conducerea a fost condamnată penal Situație inedită în comuna prahoveană Ciorani. Primarul (PSD) Marin Voicu a fost condamnat pentru instigare la fraudarea alegerilor locale, iar viceprimarul Mușat Adrian-Ioan (PSD)...

- Publicitate -

Într-un comunicat oficial, SCOR susține că a notificat în termenul legal toate Inspectoratele Teritoriale de Muncă din țară cu privire la declanșarea grevei propriu-zise, începând cu miercuri 30 iulie 2025.

”Toate preocupările noastre, în sectorul administrație publică, sunt legate de așa-numitul „Pachet 2” – proiectul de lege propus de către Guvern pentru măsuri în administrația publică locală, care include o serie de propuneri absolut inacceptabile” au transmis liderii de sindicat.

Aceștia susțin că greva generală mai poate fi evitată doar dacă guvernul va admite în ședința din 29 iulie propunerile promovate de către structurile asociative din administrația locală.

- Publicitate -

De altfel și Asociația Comunelor din România a transmis o scrisoare deschisă premierului prin care critică propunerile de comasare a activității. (Documentul poate fi consultat aici: Scrisoarea-ACoR-nr.-196-din-28-iulie-2025-catre-Guvern-observatii-la-pachetul-2-reforme-APL)

Ce primării din Prahova apar pe harta greviștilor

Revenind la SCOR, sindicatul a publicat o listă cu primăriile participante la greva generală din administrația publică locală din data de 30 iulie 2025.

În Prahova figurează ca semnatari ai protestului angajați din primăriile Măgurele, Bănești, Berceni, Târgșorul Vechi, Ștefești, Cornu, Izvoarele, Puchenii Mari, Gornet, Bertea, Provița De Jos, Predeal-Sărari, Salcia, Cărbunești, Talea, Vărbilău, Poienarii Burchii, Teișani, Adunați, Măgureni și Surani.

Administrație Comuna din Prahova unde conducerea a fost condamnată penal Situație inedită în comuna prahoveană Ciorani. Primarul (PSD) Marin Voicu a fost condamnat pentru instigare la fraudarea alegerilor locale, iar viceprimarul Mușat Adrian-Ioan (PSD)...

- Publicitate -

Ce se întâmplă la Primăria Ploiești

Întrebat de Observatorul Prahovean ce se va întâmpla cu funcționarii din Primăria Ploiești, edilul Mihai Polițeanu (independent) a declarat că instituția se încadrează în limita maximă anunțată de guvern.

„Raportat la prevederile actuale, Primăria Ploiești nu va fi foarte afectată. În primul rând noi am luat măsurile de reducerea a sporului de condiții vătămătoare încă de la începutul anului. Deci am făcut, cu mult înainte, ceea ce dorește să facă Guvernul pentru că am fost responsabili și am fost conștienți că cheltuim mult prea mult față de ce încasăm și că era o necesitate obiectivă, dacă vrem să vorbim de bună guvernare. În ceea ce privește numeric, ne-am uitat la numărul maximum de angajați pe care o primărie reședință de județ poate să-l aibă și suntem acolo. Nu trebuie să dăm oamenii afară”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului. Excepție face, potrivit edilului Ploieștiului, Poliția Locală.

Restructurări la Poliția Locală Ploiești

Propunerea în pachetul de măsuri fiscale avansat de Guvern vizează o reducere a numărului de polițiști locali. Dacă propunerile avansate de premierul Ilie Bolojan se vor menține, Poliția Locală Ploiești nu va fi scutită de disponibilizări.

- Publicitate -

Asta în cazul în care propunerea de reducere a numărului de polițiști se va menține, iar norma va fi de un polițist la 1500 de locuitori, nu cum este în prezent un polițist la 1000 de locuitori.

„Asta înseamnă că ajungem de la 200 și ceva angajați ai Poliției Locale la circa 142 – 143 de persoane”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.