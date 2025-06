Cum vrea Primăria Ploiești să combată jungla urbană din cartiere

Problema vegetației crescute în exces în diverse cartiere ale Ploieștiului a fost des semnalată de către cetățeni în ultimele săptămâni. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent), a anunțat un program etapizat, pe cartiere. La fiecare acțiune zilnică vor participa câte 100 de persoane.

- Publicitate -

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, susține că „lucrările de întreținere a spațiilor verzi au fost date complet peste cap de perioada ploioasă prelungită”.

„Este ce ar spune americanul un „epic fail”, un eșec al autorității locale la un eveniment atipic, dar care nu a fost nici pe departe ceva dramatic. Că a plouat și în alte localități, nu doar la Ploiești. Și situația ne-a enervat pe toți deopotrivă și îmi cer scuze pentru asta.

Nu am scris despre asta până acum pentru că ar fi sunat ca o acuză la adresa SGU, or nu asta așteaptă oamenii, ci rezolvarea problemelor. Plus că nu a existat niciun moment rea credință la colegii de la SGU, ci dimpotrivă.

- Publicitate -

Așadar, ne-a fost clar că e un eșec de sistem și abordare și am avut împreună cu SGU și RASP o discuție în care ne-am sfătuit cum să abordăm problema mai bine și acum și pe viitor”, a anunțat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Plan de măsuri pe cartiere

Se va lucra etapizat pe cartiere și cu concentrarea resursei umane pe fiecare acțiune în parte;

La fiecare acțiune zilnică vor participa câte 100 de persoane (70 de lucrători SGU și 30 de persoane cu VMG);

Utilajele avute la dispoziție: de la SGU 15 buc motocoasă, 7 bucăți motofoarfecă, 3 autoutilitare și de la Blue Planet 1 hak, 2 cupe, 1 încărcător;

Acțiunile de remediere a situației vor avea loc în perioada 11 iunie – 1 august. Da, va dura mult că e mult de recuperat. Programul poate suferi modificări în funcție de vreme;

„Le mulțumesc colegilor de la RASP și SGU pentru deschiderea de a discuta și de a face un plan pentru a rezolva o problemă care clar a reprezentat un eșec sistemic al întreținerii spațiilor verzi. Și probabil vor mai fi eșecuri sau erori și cu alte ocazii. Dar ce garantez e că ascultăm oamenii, nu ascundem problemele și facem corecții atunci când e cazul”, a precizat Mihai Polițeanu, pe pagina de Facebook.

Programul de intervenții pe cartiere