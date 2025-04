Mesajul Primăriei Ploiești pentru șoferul care și-a rupt roata în plombă

Observatorul Prahovean a publicat recent pățania unui șofer care și-a rupt roata mașinii într-o plombă nesemnalizată la ieșirea din Ploiești spre București, în zona hipodromului.

Vineri, 4 aprilie, un ploieștean și-a distrus roata și bara mașinii după ce a intrat într-o groapă frezată de drumari pentru a fi asfaltată, dar pe care au lăsat-o nesemnalizată.

”În jurul orei 4 dimineața, am ieșit din benzinăria Petrom de la Hipodrom, unde am alimentat pentru un drum la aeroportul din București. Când am schimbat banda am simțit un impact puternic la roată și am tras imediat pe dreapta. Când am coborât din mașină am realizat ce s-a întâmplat. Am intrat cu mașina într-o groapă nesemnalizată” ne-a declarat șoferul.

Acesta susține că, în urma impactului, și-a distrus anvelopa, janta, dar și bara mașinii, paguba fiind evaluată în primă fază la cel puțin 3000 de lei.

După publicarea articolului, drumarii au asfaltat groapa, iar Poliția Rutieră a amendat firma responsabilă, Alpenside SRL, cu 21 de puncte de amendă, respectiv 3465 de lei.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere și administratorului drumului, Primăria Ploiești.

”Conform contractului încheiat între Primăria municipiului Ploiești și executantul lucrărilor de reparare și întreținere drumuri, parcări, executantul are obligația de a asigura semnalizarea rutieră pe timpul desfășurării lucrărilor” au transmis reprezentanții instituției.