Primarul Polițeanu, noi acuzații împotriva Bin Go Solutions

Operatorul de salubritate Bin Go Solutions SRL a avertizat astăzi, printr-un comunicat de presă, că poate reizbucni criza gunoiului de luna trecută. Compania susține că nu va mai putea ridica deșeurile menajere de la populație din cauza amenzilor aplicate de Poliția Locală, la ordinul primarului Polițeanu.

După apariția în spațiul public al comunicatului Bin Go Solutions SRL, primarul Mihai Polițeanu a transmis următorul mesaj:

”Fostul operator de salubritate Rosal/UWS/Bin Go, băgat cu forța pe străzile Ploieștiului în ciuda dorinței comunității noastre de a scăpa de 10 ani de mizerie și corupție, amenință și șantajează din nou orașul nostru cu o nouă criză a gunoiului.

Motivul pentru care ne amenință sunt amenzile luate de la Poliția locală în ultimele două săptămâni. Este vorba de:

– 21 de amenzi pentru nerespectarea graficelor de evacuare a deșeurilor menajere, reglementată prin HCL 676/2024;

– 4 amenzi pentru neridicarea întregii cantități de deșeuri și nemenținerea în stare de curățenie a platformelor și containerelor, reglementată prin HCL 676/2024;

– 27 de amenzi privind lipsa autorizațiilor de acces în Ploiești, reglementată prin HCL 131/2011 – practic de refuzul de a achiziționa contra cost, conform reglementărilor, autorizațiile de acces în oraș.

Realitatea legală, ignorată de operator și autoritățile de control, este următoarea:

– Rosal/UWS/Bin Go nu mai este operatorul de salubritate al Ploieștiului din 15.01.2024;

– Rosal/UWS/Bin Go are licența de operare expirată din 30.12.2024 fiind pe străzile orașului cu încălcarea legii penale;

– Ploieștiul a dus la bun sfârșit din punct de vedere legal procedura de achiziție pentru un nou operator de salubritate.

Îi solicit directorului Rosal Prahova să nu mai sune la intimidare conducerea Poliției locale. Atitudinea de șef de clan, care conduce o firmă protejată politic și care șantajează comunitatea ploieșteană, nu este de tolerat în Ploiești”.