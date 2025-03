Scandal la Brebu între primar și vice: „M-a acuzat de furt!”

Este scandal în toată regula în Primăria Brebu. Viceprimarul Cătălin Ilioiu (PSD) a rămas fără atribuțiile de deszăpezire după ce primarul Adrian Ungureanu (PNL) l-a acuzat pe acesta că a furat nisip din curtea instituției. Tensiunile nu se opresc aici. Ilioiu acuză faptul că, zilele trecute, i-a fost schimbată, fără acordul său, yala de la ușa biroului din Primărie.

Lipsa de comunicare între cei doi este veche. Viceprimarul spune că această situație persistă fiindcă edilul Adrian Ungureanu se crede „stăpân pe comună”.

Atribuțiile de deszăpezire i-au fost retrase lui Ilioiu în decembrie 2024, „când am vrut să văd și eu contractul cu firma care se ocupă de deszăpezire, să știu și eu ce scrie acolo. Am cerut în nenumărate rânduri documente, dar nu mi s-au dat. Pentru a-i ajuta pe oamenii din Pietriceaua, am folosit mașina personală pentru a căra nisip în zona înzăpezită. Primarul m-a acuzat că am furat acel nisip, motiv pentru care mi-a retras atribuțiile”, a precizat secundul din Primărie Brebu.

„În urma dispoziției primarului din data de 03.02.2025, mi-au fost revocate toate atribuțiile primite cu 2 luni în urmă, ceea ce mă împiedică să mă implic direct în gestionarea situației actuale cauzate de ninsoare și polei. Îmi pare sincer rău că nu pot interveni personal pentru a coordona operațiunile de deszăpezire și combatere a poleiului, așa cum am făcut de fiecare dată”, transmitea viceprimarul localnicilor.

Tot Ilioiu spune că, la jumătatea lunii februarie, a găsit yala schimbată la ușa biroului. „Situația este aceeași și azi. Nu pot lăsa laptop sau documente importante. Am cerut explicații în scris, m-am adresat chiar poliției și Prefecturii Prahova”, a precizat Cătălin Ilioiu.

Contactat pentru un punct de vedere cu privire la acest scandal, primarul Adrian Ungureanu a transmis următoarele: „ Dacă nu se potolește cu minciunile și insinuările, urmează un rpsuns pe tik tok, în viu grai al subsemnatului, mai în detaliu, care motivează cu adevărat ieșirile lui ( n.red. Cătălin Ilioiu) calomnioase și nereale.”