De ce cimitirele din Ploiești arată ca o „junglă urbană”. Explicația SGU

Cimitirele din Ploiești arată jalnic din cauza nepăsării concesionarilor de morminte. Publicam zilele trecute un articol cu privire la situația de „junglă urbană” în care au ajuns cimitirele din Ploiești. Iarba și buruienile crescute pe morminte, în toate cimitirele ploieștene, alcătuiesc un peisaj dezolant, pe care mulți oameni îl reclamă.

- Publicitate -

„Mă duc la părinții mei la mormânt și trebuie să trec pe lângă alte morminte unde este crescută iarba de doi metri, de mi-e teamă că cine știe ce sare din bălăriile alea”, se plânge o ploieșteancă.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții SGU Ploiești, în administrarea căreia se află toate cimitirele din oraș, au confirmat că vegetația este abundentă pe locurile de veci și au precizat că, în ultima perioadă, deși nu intră în atribuțiile lor, au intrat și au tuns vegetația, inclusiv de pe morminte.

„Concesionarii confundă taxa de concesiune cu taxa de întreținere”

„Problema în cimitirele ploieștene este dată de faptul că mulți concesionari confundă taxa anuală de concesiune cu cea de întreținere a mormintelor”, spune Marina Bucurică, șef serviciu administrare cimitire în cadrul SGU Ploiești.

- Publicitate -

Concret, în urma concesionării unui loc de veci, concesionarul își asumă anumite obligații, el neavând numai dreptul de a folosi respectivul loc ci și obligații.

SGU Ploiești are obligația, ca administrator de cimitire, să întrețină spațiile comune ale cimitirului, aleile și spațiile verzi din jurul mormintelor. Întreținerea mormântului propriu-zis cade în sarcina concesionarului, care își asumă această obligație odată cu semnarea contractului de concesiune.

Acest contract prevede expres faptul că titularul dreptului de concesiune are obligația „să amenajeze și să întrețină locul de înhumare și lucrările funerare existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit”. Ceea ce înseamnă că sarcina întreținerii unui mormânt revine concesionarului de drept.

- Publicitate -

Familia are obligația de a tunde iarba de pe mormânt, nu administratorul cimitirului

Ceea ce nu multă lume știe este faptul că aspectul dezolant al cimitirelor din Ploiești este, în primul rând, din vina concesionarilor locurilor de veci.

„Mulți sunt plecați din țară, nu trec cu anii pe la mormânt, plătesc taxa prin bancă și stau liniștiți. Ce să le facem noi? Cum să-i obligăm să întrețină mormântul? Noi putem doar să-i notificăm, să vină să curețe mormântul. Dar atât… nu-i putem obliga”, spune Dragoș Măchițescu, director general al SGU Ploiești.

„Ar trebui să existe o reglementare să putem intra să facem curat pe mormintele neîntreținute și, apoi, să facturăm concesionarilor care nu s-au ocupat singuri de asta”, mai completează directorul. Legislația însă nu prevede așa ceva. Concedentul (administratorul cimitirului) poate intra să curețe mormintele neîntreținute dar nu-și poate recupera cheltuielile cu această ocazie.

- Publicitate -

„Și nu este deloc convenabil să facem asta. Blocăm oameni, utilaje, consumăm timp și bani pe care nu avem cum să-i recuperăm”, mai explică Dragoș Măchițescu.

Marina Bucurică, șefa serviciului de administrare a cimitirelor Ploiești, din cadrul SGU, confirmă cele declarate de director. „Nu este de datoria SGU să curețe mormintele. Și așa, am făcut dincolo de obligațiile noatre… Pentru că au fost ploi, apoi secetă, am intervenit peste tot și am tuns iarba, am erbicidat, inclusiv în locurile unde nu aveam obligația să o facem”, spune șefa serviciului.

Concesionarii consideră că administratorul cimitirului trebuie să se ocupe

Marea problemă este că, deși este prevăzută obligația de întreținere a mormintelor în contractul de concesiune, lumea nu pare interesată de acest lucru și consideră că administratorul cimitirului trebuie să se ocupe de tot.

- Publicitate -

Neavând la dispoziție, legal, niciun mijloc coercitiv pentru a obliga concesionarii să-și întrețină locurile concesionate, SGU Ploiești se confruntă cu acuzații privind starea cimitirelor pe care le are în administrare.

„Noi putem face această întreținere, pentru cei care nu pot ajunge, din diverse motive, să facă singuri, dar este un serviciu contra-cost, nu intră în taxa anuală de concesiune. Multora li se pare scump… și e normal să li se pară. De exemplu, este 55 de lei pe an taxa de concesiune și 63 de lei taxa de întreținere. Dar taxa de concesiune nu implică resurse, pe când întreținerea unui mormânt da”, mai explică Marina Bucurică.

Cert e că, este evident pentru toată lumea că, în Ploiești, pentru ca cimitirele să aibă un aspect decent, trebuie schimbată legislația, astfel încât să existe posibilitatea obligării concesionarilor să-și întrețină mormintele concesionate.

- Publicitate -

Din păcate, doar amenzile îi pot convinge pe concesionari să își întrețină locurile de veci concesionate și cum, în momentul de față, acest lucru nu este reglementat, nimeni nu se sinchisește să vină să-și achite obligațiile. Pe principiul românesc: „și ce-o să-mi facă?” au ajuns cimitirele din Ploiești să arate așa cum arată. Ține, într-un final, de bun-simț și responsabilitate dar, la noi, este nevoie de mult mai mult…