Devieri de trasee TCE în Ploiești, cu prilejul evenimentului Let’s PLAY Festival

În perioada 5 – 7 iulie 2024 se închide circulația rutieră pe Bd. Republicii, între str. Tache Ionescu și Vasile Milea, cu prilejul evenimentului Let’s PLAY Festival. În consecință, traseele publice locale din Ploiesti își modifică rutele astfel:

TCE: ”Tr. 1, 30, 32, 32 scurt, 300, 301 si 302 : la sensul spre Centru, traseu normal pana la intersectia cu str. Ghe. Lazar, apoi dreapta Ghe. Lazar, N.Balcescu, St.Greceanu, Sold. Erou Calin Catalin, Emile Zola, dupa care ruta cunoscuta. La celalalt sens, de la sensul giratoriu de la Catedrala se intra pe str. Carpati, Emile Zola cu statie la Hale Catedrala, apoi pe str. Sold. Erou Calin Catalin, St.Greceanu, N.Balcescu, Ghe Lazar si din Bd. Independentei ruta normala. Nu se mai efectueaza statiile Palatul Culturii /Galeriile Comerciale.

Tr.8: va circula la sensul dinspre Centru catre Cimitir Bolovani pe str. Emile Zola, Vasile Milea, Piata Eroilor, Vasile Lupu, Trei Ierarhi, Vlad Tepes, ILC, Rudului si in continuare ruta normala. Nu se efectueaza statia Tache Ionescu. La sensul spre H.Catedrala, traseu normal pana pe str. Tache Ionescu apoi va parcurge str. C.D. Gherea, Romana, Gh. Doja, Valeni, Emile Zola.

Tr.7 si 22b: la sensul spre Dorobantul/Bar. Unirii, din str. T.Ionescu va parcurge Pta. Victoriei, str. Gh. Lazar, str. Dr. Bagdazar si in continuare traseu normal. Nu se mai efectueaza statia H. Catedrala. Pe sensul spre Rudului/Auchan nu se modifica.

Tr. 39b : la sensul spre H.Catedrala, traseu normal pana pe str. ILC unde va efectua statia Faredo, apoi va parcurge str. Cantacuzino, Cuza Voda, Vasile Lupu, Piața Eroilor, Carpati, Emile Zola. Nu se efectueaza statia Tache Ionescu. La sensul spre Cartier Vest parcursul nu se modifica.

Tr. 35 si 35b se vor scurta la Faredo.

In traseele 44 si 202 se vor folosi rutele scurtate la Hale Coreco(44 scurt si 202 scurt), in intervalul mentionat fiind repusa in functiune statia Parc T. Socolescu. Legatura intre Centru si Gara de Sud se va face cu celelalte trasee cu parcurs in zona.

In functie de dispozitiile Politiei Rutiere, atat intervalul orar cat si rutele ocolitoare specificate pot fi modificate.”