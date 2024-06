Primarul ales la Bărcănești, Gheorghe-Daniel Apostol (PNL): „Îmi doresc să nu ne mai plece copiii la alte școli”

Primarul ales la Bărcănești, Gheorghe – Daniel Apostol, a candidat la alegerile din 9 iunie pe listele PNL. Noul edil al comunei speră ca, în mandatul său, copiii din localitate să nu mai facă naveta la școlile din Ploiești.

În vârstă de 37 de ani, Gheorghe – Daniel Apostol este în prezent viceprimar al comunei Bărcănești, după ce la alegerile din 2020 a obținut un mandat de consilier local pe listele USR.

Fost manager la mai multe hipermarket-uri, dar și antreprenor, Gheorghe – Daniel Apostol a devenit viceprimar al comunei Bărcănești în august 2023.

Cu doar puțin înainte de alegerile din 9 iunie și-a dat demisia din USR. A trecut cu mare parte din echipă la PNL, nemulțumit de deciziile, la nivel județean, luate de formațiunea politică din care făcea parte.

Gheorghe -Daniel Apostol a candidat, în 2024, pentru mandatul de primar pe listele PNL. A reușit să câștige alegerile cu peste 38% dintre voturile valabil exprimate, devansându-l pe contracandidatul său, de la PSD, cu 206 voturi.

„Am candidat și în 2020 pentru funcția de primar, însă m-am clasat pe locul II. La alegerile din 2024 am candidat pe listele PNL. Am obținut cu 206 voturi mai multe față de principalul contracandidat de la PSD.

Am ales să facem o campanie curată, bazată pe proiecte, iar printre cele mai importante sunt cele legate de educație.

Avem multe proiecte pe educație. Îmi doresc să nu ne mai plece copiii la alte școli. Avem școli bune și în comună.

Deja în localitate este implementat programul „masă caldă” și este demarat programul de dotare a cabinetelor medicale în școli pentru a putea realiza after school în două unități școlare”, ne-a mărturisit Gheorghe – Daniel Apostol, primarul ales în Bărcănești.

Priorități în mandatul 2024 – 2028

La capitolul proiecte prioritare, Gheorghe – Daniel Apostol susține că, la Bărcănești, chiar dacă au fost alegeri, în administrație continuă activitatea în ritm accelerat.

„Sunt multe proiecte pe care dorim să le implementăm. La Bărcănești nu a fost vorba de lipsă de bani, ci de lipsă de implicare. În fiecare an a existat excedent.

Pentru acest an, pe lista de priorități figurează începerea lucrărilor la rețeaua de canalizare , dar și pentru construirea unui loc de joacă în Tătărani.

Avem ca proiect un centru medical în Bărcănești, dar și extinderea sistemului de monitorizare video în localitate.

Acestea sunt proiectele doar pentru acest an. Totodată, suntem destul de avansați în realizarea Planului Urbanistic General. Se știe că PUG-ul unei localități este extrem de important pentru dezvoltarea urbanistică.

Bineînțeles, proiectele pe parte de educație sunt extrem de importante”, ne-a declarat Gheorghe – Daniel Apostol, primarul ales în Bărcănești.