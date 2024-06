Primarul ales la Starchiojd, Nicolae Brînzea (PNL): „Prioritatea este eliberarea titlurilor de proprietate”

De profesie inginer topograf, Nicolae Brînzea, primarul ales la Starchiojd, are ca prioritate eliberarea titlurilor de proprietate în localitate. „La nivelul comunei sunt eliberate doar aproximativ 10% dintre titlurile de proprietate”, susține primarul ales la Starchiojd, care speră că va reuși dezvoltarea comunei prin atragerea de finanțare. Pe lista de priorități figurează extinderea rețelei de apă și canalizare, realizarea de locuri de joacă, reabilitarea căminului cultural, construirea unei săli de sport și refacerea drumurilor din comună.

Alegerile locale din 9 iunie au adus schimbări în multe localități din Prahova. La Starchiojd, liberalul Nicolae Brînzea, în vârstă de 37 de ani, a reușit să câștige alegerile cu peste 51% dintre voturile valabil exprimate.

„Am candidat pentru prima dată la o funcție în administrație. Am decis să candidez când am văzut lipsa de implicare și comoditatea celui care este în funcție în atragerea fondurilor europene și în atragerea de fonduri, în general. Toate proiectele de la Starchiojd s-au desfășurat greoi și fiecare aviz pentru proiecte a trebuit să fie luat de două ori”, ne-a povestit Nicolae Brînzea, primarul ales la Starchiojd, care ne-a mărturisit că a avut și o experiență neplăcută la prima campanie electorală la care a luat parte în calitate de candidat.

„Am transmis că îmi doresc o campanie electorală civilizată, dar nu a fost așa… Au fost situații în care au încercat să mă denigreze prin lansarea unor minciuni. Nu s-a ținut cont că, în perioada campaniei electorale, unul dintre cei mai importanti membrii ai echipei mele si un stâlp al comunitatii a decedat”, ne-a povestit Nicolae Brînzea care a avut cinci contracandidați la alegerile locale.

Priorități în mandatul 2024 – 2028

Primarul ales la Starchiojd, Nicolae Brînzea, susține că una dintre priorități o reprezintă eliberarea titlurilor de proprietate în comună.

„Acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care am decis să candidez, în condițiile în care la Starchiojd nu s-a reușit efectuarea cadastrului sistematic, cu finanțare europeană. Pe lista de priorități figurează demararea procedurilor de emitere a titlurilor de proprietate. La nivelul localității sunt eliberate doar aproximativ 10% din titlurile de proprietate”, ne-a declarat Nicolae Brînzea, primarul ales al comunei Starchiojd.

Tot pe lista de priorități figurează extinderea rețelelor de apă și canalizare, dar și realizarea de locuri de joacă în comună.

„Nu există nici măcar un loc de joacă în comună”, ne-a povestit primarul ales al comunei Starchiojd, care a identificat și alte probleme în localitate.

„Pe lista de priorități este și construirea unei săli de sport, dar și reabilitarea căminului cultural. Deși există proiect de câțiva ani, acesta nu s-a concretizat până acum.

Sunt zone unde trebuie refăcut asfaltul. Există un proiect pentru asfaltarea a 9 km de drumuri, dar înainte de implementare consider ca trebuia realizat proiectul de extindere al retelelor de apa si canalizare”, susține Nicolae Brînzea, care speră că, la Starchiojd, în mandatul său, să fie atrase finanțări pentru dezvoltarea comunei.