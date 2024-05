Consilierii au votat majorarea salariilor din Primăria Ploiești, mai puțin la CSM pentru umilirea sportivelor și antrenoarei de la gimnastică ritmică

Consilierii locali au aprobat majorarea salariilor cu 10% a tuturor angajaților din Primăria Ploiești, în două tranșe: 5% de la 1 iunie și 5% de la 1 septembrie. Aleșii au votat amânarea majorărilor salariale la CSM Ploiești până la rezolvarea situației de la Secția de Gimnastică Ritmică.

Amendamentul cu privire la amânarea majorării salariilor la CSM Ploiești a fost propus de Simona Popescu (PNL).

Aceasta a explicat că atât timp cât sportivele de la Secția de Gimnastică nu pot participa la Campionatul Național nu se poate vorbi de majorarea salariului directorului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea, pensionar MAI detașat din postul de consilier personal al primarului Volosevici.

În cazul în care situația de la Secția de Gimnastică va fi rezolvată, consilierii liberali si-au anunțat disponibilitatea să participe la o nouă ședință de Consiliu Local.

La rândul său, secretarul general al Primăriei a susținut că nu poate contrasemna hotărârea aprobată pe motiv că, potrivit legii, toate instituțiile au dreptul la creșterea salariului.

Prin urmare exista riscul ca întreaga hotărâre sa nu se aplice dacă nu va fi rezolvată situația de la CSM.

Reamintim că șeful CSM Ploiești a tăiat la jumătate indemnizația gimnastei Sabina Enache, una dintre cele mai titrate sportive ale clubului și a umilit-o pe antrenoarea Simona Puiu căruia i-a propus un contract de 2500 de lei brut, mai mic decât salariul minim pe economie.

UPDATE Florian Radu, liderul Sindicatului Administrației Publice și Asistenței Sociale A.I. Cuza (SAPAS) Ploiești, care îi reprezintă pe mulți angajați ai CSM Ploiești a transmis primarului Volosevici următoarea adresă:

”Sindicatul Administratiei Publice si Asistentei Sociale “Alexandru Ioan Cuza”, reprezentat

legal prin Presedinte – d-l Radu Florian Constantin, organizatie sindicala reprezentativa la nivel de unitate Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, constatand numeroasele abuzuri exercitate de conducerea CSM ploiesti asupra angajatilor institutiei, in solutionarea carora s-a implicat activ, inclusiv prin apararea angajatilor in fata comisiei de disciplina, acestea culminand cu conflictul generat in cadrul sectiei de gimnastica ritmica de managementul deficitar al conducerii clubului sportiv, solicita Primarului Municipiului Ploiesti exercitarea atributiilor conferite prin dispozitiile art. 155, alin. (5), lit. e) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, in ceea ce priveste raportul de munca al conducatorului institutiei publice de interes local.

Intrucat comportamentul abuziv si neprofesionist al conducerii CSM Ploiesti a cauzat inclusiv afectarea drepturilor salariale ale angajatilor din cadrul institutiei, acestia neputand beneficia la acest moment de majorarea salariala acordata tuturor celorlati angajati din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti si din institutiile si serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, solicitam adoptarea si aplicarea urgenta a masurilor ce se impun in vederea deblocarii conflictului existent la nivelul conducerii acestei institutii”.