Consilierul local Cristian Ganea i-a cerut, public, demisia directorului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea – VIDEO

Consilierul local Cristian Ganea a solicitat, joi, demisia directorului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea, în scandalul legat de Secția de Gimnastică Ritmică. Sportivele riscă să nu participe la Campionatul Național pe motiv că antrenoarea gimnastelor nu are nici până la această dată contractul semnat.

- Publicitate -

Scandalul a izbucnit la finele lunii aprilie, după ce conducerea CSM Ploiești a propus înjumătățirea indemnizației pentru activitatea sportivă antrenoarei Simona Puiu, dar și gimnastei Sabina Enache.

Refuzul de a semna un astfel de contract, pe baza unei evaluări contestate, a condus la o altă situație.

Antrenoarea gimnastelor, Simona Puiu, nu mai are contract cu CSM Ploiești, iar sportivele riscă să nu participe la Campionatul Național din luna iunie.

- Publicitate -

Joi, la finalul ședinței Consiliului Local Ploiești, consilierul local Cristian Ganea a solicitat demisia directorului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea.

„După cum știți, la CSM Ploiești este o situație un pic bizară, care ne aduce mult rău tuturor.

De la penultima ședință și la ultima ședință suntem în permanență jigniți și persiflați de pensionarul MAI, directorul Dănuț Burghelea, care are o atitudine total neprofesionistă, jignitoare, ironică, cum vreți să mai spuneți dumneavoastră, și cu noi consilierii, și cu părinții care au asistat la penultima ședință.

- Publicitate -

Astăzi, iar am trecut prin aceste probleme. Am să-l rog pe domnul primar, poate are o discuție cu dânsul și îi arată calea cea dreaptă pentru că face orice, prin mijloacele specifice învățate de-a lungul celor 27 de ani cu care a servit cu mândrie țara, orașul ăsta, județul…

Cred că era mai bun să-l pună la Poliția Locală, pentru că se comportă cu noi ca si cum am fi niște infractori, aducând jigniri, aducând tot felul de discuții care nu-și au rolul și locul în această instituție”, a susținut Cristian Ganea, consilier local, care a solicitat public demisia directorului CSM Ploiești, Dănuț Burghelea.

„Îi cer demisia, personal, public”, a susținut Cristian Ganea, consilierul local.

- Publicitate -

VIDEO minutul 33.34………………… 37.32