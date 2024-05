Primăria Brașov își va produce singură energia pentru iluminat public, școli și grădinițe [FOTO]

Brașovul va deveni primul Municipiu care își va produce energia electrică necesară din surse regenerabile. Primăria a atras fonduri europene pentru un parcul fotovoltaic de 20 MW. La Ploiești, actualul primar se laudă cu modernizarea iluminatului public pe câteva străzi…Galerie FOTO la finalul textului.

Primăria Brașov construiește o instalație de producere a energiei electrice din surse solare (centrală bazată pe panouri fotovoltaice) de 20 MW, pe o suprafață de 22 de hectare, în cartierul Stupini.

”Pentru a putea realiza amploarea acestui proiect, dar și efortul fantastic pentru implementarea lui, o să vă dau câteva cifre: peste 30.000 de panouri, peste 20 de megawați putere produsă și un an de zile de când a apărut oportunitatea aceasta pentru municipiul Brașov. În 2022, Ministerul Energiei a lansat un apel pentru autorități locale pentru parcuri de producție de energie și în mai puțin de un an de când s-a lansat apelul, noi am făcut primele plăți și primele decontări. Practic, avem un parc fotovoltaic ce va acoperi 90% din consumul public al municipiului Brașov, un parc derulat în timp record și care, iată, este o realitate” a declarat primarul Brașovului, Allen Coliban, în presa locală.

Punerea în funcțiune a parcului fotovoltaic va acoperi 89,72% din necesarul de energie electrică pentru cele 21 de colegii și licee, 16 școli gimnaziale, 29 de grădinițe, 8 creșe, instituțiile de cultură, primărie și serviciile publice din subordinea Consiliului Local, centrale și puncte termice, piețe, parcări multietajate, baze sportive, sistemul de iluminat public și sistemul de semaforizare din oraș, energia electrică necesară domeniului schiabil (sistemele de producere a zăpezii artificiale, cele de pompare etc.).

La Ploiești nu există un astfel de proiect. Aflat în campanie electorală pentru al treilea mandat, actualul primar, Andrei Volosevici, se laudă cu modernizarea iluminatului public pe câteva străzi.

Cea mai mare parte a iluminatului public din Ploiești este vechi de aproape 20 de ani, ineficient, dar și un consumator de energie electrică.

Reamintim că, anul trecut, trotuarele și străzile de pe traseul tramvaielor 101 și 102 au fost distruse pentru modernizarea sistemului de iluminat public, iar reparațiile au fost făcute în bătaie de joc.

Imagini cu parcul fotovoltaic construit de Primăria Brașov pe fonduri europene: