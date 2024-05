Reșița a reintrodus tramvaiul cu finanțare europeană. La Ploiești nici depou nu avem

Reșița, un oraș cu nici 60.000 de locuitori, a reintrodus tramvaiul ca mijloc de transport în comun. Valoarea totală a proiectului a fost de 80 de milioane de euro, bani europeni, și în cadrul acestuia s-au modernizat zone întregi.

Proiectul aparține primarului Ioan Popa și a fost realizat cu toate că nimeni nu-i dădea nicio șansă. Acesta însă s-a ambiționat să-l ducă la capăt astfel că, la 1 iunie 2024, tramvaiul va plimba copiii din Reșița într-o cursă inaugurală. În luna septembrie 2024 programul curselor va fi definitiv și regulat.

Primarul Ioan Popa declară că, atunci când a venit la primărie, în 2016, a găsit un adevărat haos în transportul public.

„Am angajat o firmă din Timișoara, care să ne refacă strategia de dezvoltare și am introdus un capitol de mobilitate urbană cu tramvai electric, tramvai care a fost abandonat în 2011. S-au tăiat liniile, s-au tăiat tramvaiele, s-a vândut depoul de tramvaie și s-a dat transportul urban unei firme private din Târnăveni, cu autobuze care luau foc prin oraș.

Am scos firma din oraș, am adus autobuze second-hand ca să facem trecerea, până când vom reuși să facem un proiect serios de mobilitate urbană. Am realizat un proiect de 80 de milioane de euro, care include modernizarea depoului de tramvai, două stații de redresare, stația intermodală din Muncitoresc, refacerea completă a 18 km de linie cale și modernizarea tramei stradale din bloc în bloc, în cartierul Govândari.

Se știe foarte bine, un an de zile, săracii oameni au suferit acolo, dar proiectul este gata,” spune Popa, citat de Ziare.com.

Primarul Reșiței explică și de ce a insistat pentru reintroducerea acestui mijloc de transport în comun, după ce orașul renunțase la el.

„Tramvaiul este cel mai ecologic mijloc de transport urban din lume. Durata de viață a unui tramvai este de 30 de ani. Niciun alt mijloc de transport, autobuz, troleibuz, nu are această durată de viață.

Tramvaiul nu are roți, nu are cauciucuri, nu trebuie să ai cauciucuri de vară sau de iarnă, merge electric, nu pe motorină. Și, dacă combinăm ideea acestui tramvai cu parcul fotovoltaic pe care urmează să-l realizăm pe fonduri europene, pe 30 de hectare, un parc de 21 de megawați… Acest parc ne va da curentul electric gratuit pentru tramvai, autobuze, școli, licee, grădinițe și iluminat public.

Nu pot spera la ceva mai bun decât atât! În plus, este un mijloc de transport upgradabil. Asta am spus-o de nenumărate ori și unii au înțeles, unii nu au înțeles. Adică, acum ai un tramvai de 18 sau 20 de metri lungime, care poate transporta 100 de persoane. Dacă, peste 10 ani, orașul se dezvoltă, poți să ai tramvaie cu 3 vagoane, cu 5 vagoane, poți ajunge să transporți până la 300 de oameni pe aceeași cale de rulare. Niciun alt mijloc de transport nu permite acest tip de upgrade,” susține edilul.

La Ploiești, un oraș cu o populație de trei ori mai mare, abia mai sunt în funcțiune două linii de tramvai, 101 și 102, pe care circulă tramvaie vechi și de 50 de ani. De depou nici nu mai vorbim… Cam așa se administrează Ploieștiul (și) „la firul șinei de tramvai”…

Sursa foto: Expressdebanat.ro