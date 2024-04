Ploieștenii sunt deranjați de afișele ilegale lipite pe copaci și stâlpi. Reacția Poliției Locale

Ploieștenii sunt deranjați de afișele ilegale cu diverse servicii oferite, afișe care sunt lipite pe stâlpii și copacii din oraș. Mulți s-au obișnuit și nu mai bagă de seamă, din păcate, dar sunt alții în schimb, care au decis să ia atitudine, înțelegând nefirescul situației.

- Publicitate -

Așa am primit la redacție sesizarea unui ploieștean care a reclamat Poliției Locale prezența acestor afișe în tot orașul:

„(…) doresc să semnalez prezența repetată a afișelor ilegale pe străzile Cosminele și pe șoseaua Vestului. Acestea afectează aspectul estetic al zonei și calitatea vieții în comunitatea noastră.

Prin prezenta sesizare, vă solicit respectuos să luați măsuri pentru identificarea și sancționarea celor responsabili de amplasarea acestor afișe ilegale, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, vă rog să dispuneți eliminarea imediată a acestor materiale publicitare neautorizate”, le-a scris ploieșteanul celor de la Poliția Locală.

În termenul legal a primit de la aceștia următorul răspuns cu privire la sesizarea lui:

„Ca urmare a sesizarii dvs. transmisa prin posta electronica Politiei Locale Ploiesti, si inregistrata cu nr.735/29.02.2024, va comunicam urmatoarele:

In urma controlului efectuat in zona indicata in sesizarea dvs., persoana care a lipit afisele publicitare a fost sanctionata contraventional conform HCL nr. 463/2015 si somata sa le indepărteze.

De asemenea, aspectele semnalate vor ramane sub monitorizarea serviciului nostru.”

- Publicitate -

Nu numai în zona indicată de cititor, adică strada Cosminelor și șoseaua Vestului, există afișe lipite pe stâlpi și copaci, ci acestea există în tot Ploieștiul, fără excepție.

„Dacă credeți că este util să faceți o știre din sesizarea mea, sper ca oamenii să citească și să prindă curaj să sesizeze astfel de acțiuni ilegale care ne fac orașul mai urât.

Politia Locală mi-a transmis cum că a amendat persoana în cauză.

- Publicitate -

Totusi, mă întreb:

1.De ce este nevoie ca noi să ne sesizăm și nu o fac polițiștii locali care se plimbă pe străzi?

2.De ce Poliția Locală a menționat o singură persoană, când afișele sunt cu multiple numere de telefon și menționate, mai jos, cu multiple persoane de contact? (…)

- Publicitate -

Mulțumim pentru munca pe care o depuneți pentru acest oraș!”, ne-a scris cititorul, care este hotărât să continue demersurile pentru a curăța Ploieștiul, măcar din acest punct de vedere.

Dacă mai mulți ploieșteni ar lua atitudine și ar depune sesizări cu privire la aceste afișe, dacă s-ar da mai multe amenzi celor care le lipesc, atunci, nu în foarte mult timp, orașul ar scăpa de aceste „pete” care, în prezent, pot fi văzute la tot pasul.